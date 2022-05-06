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https://arabic.sputniknews.com/20220506/ميدفيديف-يصف-الأخوة-بين-بولندا-وأوكرانيا-بالخيالية-1061919651.html
ميدفيديف يصف الأخوة بين بولندا وأوكرانيا "بالخيالية"
ميدفيديف يصف الأخوة بين بولندا وأوكرانيا "بالخيالية"
علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على بيان الرئيس البولندي أندريه دودا، حول عدم وجود حدود مع أوكرانيا، حيث قال إن "البولنديين أعلنوا... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:47+0000
2022-05-06T12:47+0000
روسيا
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ميدفيديف، اليوم الجمعة، عبر حساه على "تلغرام": "لن تجلب الأخوة الخيالية بين الأوكران والبولنديين شيئا في النهاية سوى خسارة كييف لسلطتها".وأردف ميدفيديف: "تصاعد الحس القومي للبولنديين بالتزامن مع الأزمة في أوكرانيا وبالإضافة لذلك تنامت شهواتهم التوسعية الإقليمية".وتابع ميدفيديف: "هدف بولندا هو إعادة الأراضي التاريخية التي تنسبها لنفسها، تحت تغطية الدعاية المعادية لروسيا والترويج للكذبة حول السعادة المشتركة".وختم ميدفيديف أن غربي أوكرانيا يشكل صيدا ثمينا لبولندا تحت غطاء من الكلمات المعسولة حول "الأخوة الأبدية".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-استفزاز-كبير-1061916931.html
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روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا

ميدفيديف يصف الأخوة بين بولندا وأوكرانيا "بالخيالية"

12:47 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على بيان الرئيس البولندي أندريه دودا، حول عدم وجود حدود مع أوكرانيا، حيث قال إن "البولنديين أعلنوا تقسيم هذا البلد".
وأضاف ميدفيديف، اليوم الجمعة، عبر حساه على "تلغرام": "لن تجلب الأخوة الخيالية بين الأوكران والبولنديين شيئا في النهاية سوى خسارة كييف لسلطتها".
انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو استفزاز كبير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو استفزاز كبير
12:16 GMT
وأردف ميدفيديف: "تصاعد الحس القومي للبولنديين بالتزامن مع الأزمة في أوكرانيا وبالإضافة لذلك تنامت شهواتهم التوسعية الإقليمية".
وتابع ميدفيديف: "هدف بولندا هو إعادة الأراضي التاريخية التي تنسبها لنفسها، تحت تغطية الدعاية المعادية لروسيا والترويج للكذبة حول السعادة المشتركة".
وختم ميدفيديف أن غربي أوكرانيا يشكل صيدا ثمينا لبولندا تحت غطاء من الكلمات المعسولة حول "الأخوة الأبدية".
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