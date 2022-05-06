https://arabic.sputniknews.com/20220506/ميدفيديف-يصف-الأخوة-بين-بولندا-وأوكرانيا-بالخيالية-1061919651.html
ميدفيديف يصف الأخوة بين بولندا وأوكرانيا "بالخيالية"
ميدفيديف يصف الأخوة بين بولندا وأوكرانيا "بالخيالية"
علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على بيان الرئيس البولندي أندريه دودا، حول عدم وجود حدود مع أوكرانيا، حيث قال إن "البولنديين أعلنوا... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:47+0000
2022-05-06T12:47+0000
2022-05-06T12:47+0000
روسيا
بولندا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
وأضاف ميدفيديف، اليوم الجمعة، عبر حساه على "تلغرام": "لن تجلب الأخوة الخيالية بين الأوكران والبولنديين شيئا في النهاية سوى خسارة كييف لسلطتها".وأردف ميدفيديف: "تصاعد الحس القومي للبولنديين بالتزامن مع الأزمة في أوكرانيا وبالإضافة لذلك تنامت شهواتهم التوسعية الإقليمية".وتابع ميدفيديف: "هدف بولندا هو إعادة الأراضي التاريخية التي تنسبها لنفسها، تحت تغطية الدعاية المعادية لروسيا والترويج للكذبة حول السعادة المشتركة".وختم ميدفيديف أن غربي أوكرانيا يشكل صيدا ثمينا لبولندا تحت غطاء من الكلمات المعسولة حول "الأخوة الأبدية".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-استفزاز-كبير-1061916931.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا
ميدفيديف يصف الأخوة بين بولندا وأوكرانيا "بالخيالية"
تابعنا عبر
علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على بيان الرئيس البولندي أندريه دودا، حول عدم وجود حدود مع أوكرانيا، حيث قال إن "البولنديين أعلنوا تقسيم هذا البلد".
وأضاف ميدفيديف، اليوم الجمعة، عبر حساه على "تلغرام
": "لن تجلب الأخوة الخيالية بين الأوكران والبولنديين شيئا في النهاية سوى خسارة كييف لسلطتها".
وأردف ميدفيديف: "تصاعد الحس القومي للبولنديين بالتزامن مع الأزمة في أوكرانيا وبالإضافة لذلك تنامت شهواتهم التوسعية الإقليمية".
وتابع ميدفيديف: "هدف بولندا هو إعادة الأراضي التاريخية التي تنسبها لنفسها، تحت تغطية الدعاية المعادية لروسيا والترويج للكذبة حول السعادة المشتركة".
وختم ميدفيديف
أن غربي أوكرانيا يشكل صيدا ثمينا لبولندا تحت غطاء من الكلمات المعسولة حول "الأخوة الأبدية".