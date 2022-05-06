https://arabic.sputniknews.com/20220506/نائب-وزير-الخارجية-الصيني-أوروبا-بحاجة-إلى-تحديث-نظام-تشغيل-عقليتها-1061928361.html

نائب وزير الخارجية الصيني: أوروبا بحاجة إلى تحديث "نظام تشغيل" عقليتها

نائب وزير الخارجية الصيني: أوروبا بحاجة إلى تحديث "نظام تشغيل" عقليتها

صرح نائب وزير الخارجية الصيني، لو يو تشنغ، اليوم الجمعة، بأن أمن أوروبا "معلق" بسبب التفكير الذي عفا عليه الزمن خلال الحرب الباردة، وأن أوروبا بحاجة إلى تحديث... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T16:26+0000

2022-05-06T16:26+0000

2022-05-06T16:26+0000

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بكين - سبوتنيك. وقال تشينغ، في إحاطة إعلامية: "لقد أظهرت الأزمة الأوكرانية أن هناك بالفعل مشكلة كبيرة في مجال إدارة الأمن العالمي، وخاصة في أوروبا، التي تدعي أنها تحسن الإدارة، وهناك أيضا أزمة أمنية خطيرة، وهذا يظهر فقط أن بعض البلدان لديها سياسات فاشلة في مجال ضمان الأمن والمفاهيم القديمة والتفكير المتحجر".وأضاف تشنغ أنه: "من أجل تجنب التجميد الأمني، من الضروري تحديث نظام التشغيل واستبدال عقلية الحرب الباردة بمبادرة الأمن العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ".ووفقا له من الضروري تكوين وعي بأن جميع البلدان هي مجتمع ذات مصير مشترك، حيث يشترك الجميع في الحزن والفرح، ويتبعون مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، ويتبعون أيضًا طريق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.وفي سياق متصل أكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن الاستيلاء التعسفي على الاحتياطيات النقدية الأجنبية أو تجميدها هو بمثابة استغلال للاعتماد الاقتصادي المتبادل كسلاح، ما يؤدي إلى مزيد من الشكوك في الاقتصاد العالمي.وأضاف: "لم يفشل توسع الناتو المطرد باتجاه الشرق بعد الحرب الباردة في جعل أوروبا أكثر أمانًا فحسب، بل أدى أيضًا إلى بذر بذور الصراع".

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