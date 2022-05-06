https://arabic.sputniknews.com/20220506/نذر-الحرب-الصين-ترسل-18-طائرة-حربية-إلى-منطقة-السواحل-التايوانية-1061917449.html
نذر الحرب... الصين ترسل 18 طائرة حربية إلى منطقة السواحل التايوانية
نذر الحرب... الصين ترسل 18 طائرة حربية إلى منطقة السواحل التايوانية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن الجيش الصيني أرسل، اليوم الجمعة، 18 طائرة عسكرية إلى منطقة السواحل التايوانية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:07+0000
2022-05-06T12:07+0000
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بكين - سبوتنيك. ونشرت وزارة الدفاع التايوانية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه "في 6 مايو/أيار، دخلت 18 طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي( الصيني) منطقة عمل الدفاع الجوي للجزيرة (طائرتان للإنذار المبكر والسيطرة من طراز كيه جي 500، وطائرتان من طراز "شيآن إتش- 6"، قاذفتا قنابل، وست مقاتلات من طراز "جي-11" وست مقاتلات من طراز "جي -16"، بالإضافة إلى طائرتين من "طراز يو-8".وكانت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان انقطعت، في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين تايوان والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينيات.ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان بالتواصل، من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن بينها جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، وصندوق تبادل مضيق تايبيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/تلفزيون-تايوان-يعتذر-بعد-إذاعة-خبر-كاذب-عن-بدء-هجوم-صيني-على-الجزيرة-1061397111.html
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العالم, الصين, أخبار تايوان
نذر الحرب... الصين ترسل 18 طائرة حربية إلى منطقة السواحل التايوانية
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن الجيش الصيني أرسل، اليوم الجمعة، 18 طائرة عسكرية إلى منطقة السواحل التايوانية.
بكين - سبوتنيك. ونشرت وزارة الدفاع التايوانية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه "في 6 مايو/أيار، دخلت 18 طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي( الصيني) منطقة عمل الدفاع الجوي
للجزيرة (طائرتان للإنذار المبكر والسيطرة من طراز كيه جي 500، وطائرتان من طراز "شيآن إتش- 6"، قاذفتا قنابل، وست مقاتلات من طراز "جي-11" وست مقاتلات من طراز "جي -16"، بالإضافة إلى طائرتين من "طراز يو-8".
وكانت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان انقطعت، في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين تايوان والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينيات.
ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان بالتواصل، من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن بينها جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، وصندوق تبادل مضيق تايبيه.