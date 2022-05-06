https://arabic.sputniknews.com/20220506/هاري-وميغان-سيحضران-يوبيل-الملكة-إليزابيث-لكن-مع-حرمانهما-من-تقليد-مهم-1061931479.html
هاري وميغان سيحضران "يوبيل" الملكة إليزابيث... لكن مع حرمانهما من تقليد مهم
هاري وميغان سيحضران "يوبيل" الملكة إليزابيث... لكن مع حرمانهما من تقليد مهم
أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، حضورهما احتفالات جدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بمرور 70 عاما على جلوسها على العرش، والمقامة خلال شهر... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T18:09+0000
2022-05-06T18:09+0000
2022-05-06T18:09+0000
الأمير هاري، دوق ساسيكس
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
العالم
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وسيحضر هاري وميغان الاحتفالات إلى جانب طفليهما، آرتشي وليلي، وفقا لبيان صادر، اليوم الجمعة، عن متحدث باسميهما.وقال المتحدث في البيان إن "الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، متحمسان ويشرفهما حضور احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو مع أطفالهما".في المقابل، أكد قصر باكنغهام في بيان له، اليوم الجمعة، أن الأمير هاري وميغان ماركل لن ينضما إلى ملكة بريطانيا على شرفة قصر باكنغهام، من أجل حضور عرض "Trooping the Colour"، وهو أحد أكثر الأحداث شهرة خلال الاحتفالات.وقال متحدث باسم القصر في بيان إن أفراد العائلة المالكة فقط الذين يقومون بمهام نيابة عن الملكة، سيظهرون على الشرفة في العام الحالي.وأضاف بيان القصر الملكي كذلك أن الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا، لن يقف بجوارها في الشرفة الملكية، وذلك بعد تنحيه عن واجباته الملكية، في أعقاب قضية الاعتداء الجنسي المدنية، التي تمت تسويتها حاليا، ورفعت ضده في أمريكا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وسيكون "اليوبيل الفضي" هو المرة الأولى التي تلتقي فيها ابنة الزوجين "ليلي" البالغة من العمر 11 شهرا بالملكة إليزابيث.ويأتي إعلان الأمير هاري وميغان ماركل، بعد أن صرح الشهر الماضي أن حضوره لـ"اليوبيل البلاتيني" للمليكة يتوقف على توفير الأمن له ولأسرته أثناء تواجده في المملكة المتحدة.أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليهما عن صفتهما الملكية في عام 2020، وكذلك عن ألقابهما الملكية، وقالا وقتها إنهما يرغبان في أن يكونا مستقلين ماديا بعيدا عن القصر الملكي، ويقيمان حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/الأمير-هاري-عن-جدته-ملكة-بريطانيا-حريص-على-أن-تكون-محمية-وأن-تحاط-بالأشخاص-المناسبين-1061466835.html
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الأمير هاري، دوق ساسيكس, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, العالم
هاري وميغان سيحضران "يوبيل" الملكة إليزابيث... لكن مع حرمانهما من تقليد مهم
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أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، حضورهما احتفالات جدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بمرور 70 عاما على جلوسها على العرش، والمقامة خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وسيحضر هاري وميغان الاحتفالات إلى جانب طفليهما، آرتشي وليلي، وفقا لبيان صادر، اليوم الجمعة، عن متحدث باسميهما.
وقال المتحدث في البيان إن "الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، متحمسان ويشرفهما حضور احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو مع أطفالهما".
في المقابل، أكد قصر باكنغهام في بيان له، اليوم الجمعة، أن الأمير هاري وميغان ماركل لن ينضما إلى ملكة بريطانيا على شرفة قصر باكنغهام، من أجل حضور عرض "Trooping the Colour"، وهو أحد أكثر الأحداث شهرة خلال الاحتفالات.
وقال متحدث باسم القصر في بيان إن أفراد العائلة المالكة فقط الذين يقومون بمهام نيابة عن الملكة، سيظهرون على الشرفة في العام الحالي.
وأضاف بيان القصر الملكي كذلك أن الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا، لن يقف بجوارها في الشرفة الملكية، وذلك بعد تنحيه عن واجباته الملكية، في أعقاب قضية الاعتداء الجنسي المدنية، التي تمت تسويتها حاليا، ورفعت ضده في أمريكا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية
"بي بي سي".
وسيكون "اليوبيل الفضي" هو المرة الأولى التي تلتقي فيها ابنة الزوجين "ليلي" البالغة من العمر 11 شهرا بالملكة إليزابيث.
ويأتي إعلان الأمير هاري وميغان ماركل، بعد أن صرح الشهر الماضي أن حضوره لـ"اليوبيل البلاتيني" للمليكة يتوقف على توفير الأمن له ولأسرته أثناء تواجده في المملكة المتحدة.
أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليهما عن صفتهما الملكية في عام 2020، وكذلك عن ألقابهما الملكية، وقالا وقتها إنهما يرغبان في أن يكونا مستقلين ماديا بعيدا عن القصر الملكي، ويقيمان حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.