https://arabic.sputniknews.com/20220506/وزارة-التجارة-الروسية-ترفع-حظر-الاستيراد-عن-بعض-السلع-الضرورية-1061918047.html
وزارة التجارة الروسية ترفع حظر الاستيراد عن بعض السلع الضرورية
وزارة التجارة الروسية ترفع حظر الاستيراد عن بعض السلع الضرورية
ألحقت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الجمعة، بعض أنواع مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات التنظيف بالقائمة المعتمدة للسلع المسموح باستيرادها إلى روسيا... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:27+0000
2022-05-06T12:27+0000
2022-05-06T12:27+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "الموافقة على قائمة السلع المرفقة التي لا تنطبق عليها أحكام الفقرة الفرعية 6 من المادة 1359 والمادة 1487 من القانون المدني لروسيا، شريطة أن تكون البضائع المذكورة يتم تداولها خارج أراضي روسيا من قبل أصحاب الحقوق (أصحاب العلامة التجارية)، وكذلك بموافقتهم".وتشمل القائمة العطور، ومستحضرات التجميل، والمكياج، ومنتجات العناية بالبشرة (باستثناء الطبية)، بما فيها مستحضرات التسمير أو الوقاية من أشعة الشمس، وطلاء الأظافر ومستحضرات العناية بها، ومنتجات العناية بالشعر، ويستثنى من ذلك منتجات العلامات التجارية غارنيير، ولوريال بارس، ومايبلين، وأن واي إكس، وماتريكس وجورجيو أرماني، وبرادا وديزل وغيرها.تشمل القائمة أيضًا منتجات نظافة الفم والأسنان، بما في ذلك مساحيق التثبيت والمعاجين لأطقم الأسنان، والخيوط المستخدمة لتنظيف المساحات بين الأسنان (باستثناء منتجات بليند-أيه-ميد، وأورال بي)، وتشمل القائمة المعتمدة أيضًا منتجات الحلاقة ومزيلات العرق ومنتجات الاستحمام ومنتجات إزالة الشعر، باستثناء المنتجات من نفس العلامات التجارية ومنتجات "جيليت وأولد سبايس".وبالإضافة إلى استيراد الشاش والضمادات والمواد المماثلة (مثل اللصقات والكمادات اللاصقة) والأكياس الصحية وأدوات الإسعافات الأولية، وكذلك الفوط الصحية النسائية والسدادات القطنية والحفاضات والمواد المماثلة.كما أشار وزير التجارة، دينيس مانتوروف، إلى أنه سيتم تعديل قائمة السلع للواردات الموازية، فيمكن توسيعها أو تقليصها اعتمادًا على قرارات الشركات الأجنبية للعمل في روسيا، ومن المفترض أن يتم تحديث القائمة مرة كل ربع أو شهرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الكرملين-يؤكد-مشاركة-الرئيس-بوتين-في-عيد-النصر-1061909916.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
وزارة التجارة الروسية ترفع حظر الاستيراد عن بعض السلع الضرورية
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ألحقت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الجمعة، بعض أنواع مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات التنظيف بالقائمة المعتمدة للسلع المسموح باستيرادها إلى روسيا كجزء من "الواردات الموازية".
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني
: "الموافقة على قائمة السلع المرفقة التي لا تنطبق عليها أحكام الفقرة الفرعية 6 من المادة 1359 والمادة 1487 من القانون المدني لروسيا، شريطة أن تكون البضائع المذكورة يتم تداولها خارج أراضي روسيا من قبل أصحاب الحقوق (أصحاب العلامة التجارية)، وكذلك بموافقتهم".
وتشمل القائمة العطور، ومستحضرات التجميل، والمكياج، ومنتجات العناية بالبشرة (باستثناء الطبية)، بما فيها مستحضرات التسمير أو الوقاية من أشعة الشمس، وطلاء الأظافر ومستحضرات العناية بها، ومنتجات العناية بالشعر، ويستثنى من ذلك منتجات العلامات التجارية غارنيير، ولوريال بارس، ومايبلين، وأن واي إكس، وماتريكس وجورجيو أرماني، وبرادا وديزل وغيرها.
تشمل القائمة أيضًا منتجات نظافة الفم والأسنان، بما في ذلك مساحيق التثبيت والمعاجين لأطقم الأسنان، والخيوط المستخدمة لتنظيف المساحات بين الأسنان (باستثناء منتجات بليند-أيه-ميد، وأورال بي)، وتشمل القائمة المعتمدة أيضًا منتجات الحلاقة ومزيلات العرق ومنتجات الاستحمام ومنتجات إزالة الشعر، باستثناء المنتجات من نفس العلامات التجارية ومنتجات "جيليت وأولد سبايس".
وبالإضافة إلى استيراد الشاش والضمادات والمواد المماثلة (مثل اللصقات والكمادات اللاصقة) والأكياس الصحية وأدوات الإسعافات الأولية، وكذلك الفوط الصحية النسائية والسدادات القطنية والحفاضات والمواد المماثلة.
كما أشار وزير التجارة، دينيس مانتوروف
، إلى أنه سيتم تعديل قائمة السلع للواردات الموازية، فيمكن توسيعها أو تقليصها اعتمادًا على قرارات الشركات الأجنبية للعمل في روسيا، ومن المفترض أن يتم تحديث القائمة مرة كل ربع أو شهرين.