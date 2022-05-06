https://arabic.sputniknews.com/20220506/وزيرا-الدفاع-الأمريكي-والكوري-الجنوبي-يؤكدان-ضرورة-تعزيز-الاستعداد-الدفاعي-المشترك-1061900642.html
وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي يؤكدان ضرورة تعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك
وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي يؤكدان ضرورة تعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك
أكد وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والكوري الجنوبي سوه ووك، على ضرورة تعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:06+0000
2022-05-06T08:06+0000
2022-05-06T08:06+0000
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نشرته وكالة يونهاب، أكد أن ووك أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي مساء أمس الخميس.وأوضح البيان أن الاتصال يأتي عقب يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا.وفيما لفت إلى أن الوزيرين "اتفقا على التعاون الوثيق لتعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك للحلفاء"، فقد أوضح أنهما أدانا "إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باعتباره انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعملا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا في منطقة سونان ببيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي، حلق الصاروخ لمسافة 470 كيلومترا على ارتفاع أقصى 780 كيلومترا وبسرعة 11 ماخ، وذلك وفقا لبيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء.يشار إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، ستنتهي ولايته في الـ10 من مايو/ أيار الجاري، مع تولي الرئيس الجديد مهام منصبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-توقعان-وثيقة-بشأن-طوارئ-الحرب-1060688432.html
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كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي يؤكدان ضرورة تعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك
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أكد وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والكوري الجنوبي سوه ووك، على ضرورة تعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نشرته وكالة يونهاب
، أكد أن ووك أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي مساء أمس الخميس.
وأوضح البيان أن الاتصال يأتي عقب يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا.
وفيما لفت إلى أن الوزيرين "اتفقا على التعاون الوثيق
لتعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك للحلفاء"، فقد أوضح أنهما أدانا "إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باعتباره انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعملا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وعن طبيعة التعاون بين الحليفتين، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح البيان أن الاتفاق تضمن "التعاون الوثيق في مجال الردع من خلال التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك".
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا في منطقة سونان ببيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي، حلق الصاروخ لمسافة 470 كيلومترا على ارتفاع أقصى 780 كيلومترا وبسرعة 11 ماخ، وذلك وفقا لبيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة
الكورية الجنوبية يوم الأربعاء.
يشار إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، ستنتهي ولايته في الـ10 من مايو/ أيار الجاري، مع تولي الرئيس الجديد مهام منصبه.