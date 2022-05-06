https://arabic.sputniknews.com/20220506/وزير-الخارجية-البيلاروسي-ينبغي-إجراء-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-مع-مينسك--1061904089.html

وزير الخارجية البيلاروسي: ينبغي إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع مينسك

وزير الخارجية البيلاروسي: ينبغي إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع مينسك

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أنه ينبغي إجراء مفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا مع بيلاروسيا، بما في ذلك بشأن الضمانات الأمنية لمينسك. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T09:10+0000

2022-05-06T09:10+0000

2022-05-06T09:10+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار بيلاروسيا اليوم

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ونقلت وكالة "بيلتا" عن ماكي: "يجب إجراء المفاوضات بمشاركة تلك الأطراف التي تعتبر الحالة التي تتطور في منطقتنا مهمة بالنسبة لها. وهذا ينطبق على روسيا الاتحادية وأوكرانيا وبيلاروسيا. إذا تحدثنا عن الضمانات، فيجب أن يكون هناك فهم واضح لـ "الضمانات الأمنية ستكون لكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا وبيلاروسيا".وأضاف أن المحاولات الغربية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وإرسال المرتزقة لن تؤدي إلى أي خير.وتابع: "اليوم نرى محاولات من الغرب لإطفاء حريق الحرب هذا بإضافة البنزين إليه، هذا مستحيل، ما نراه اليوم هو محاولات واضحة لتعبئة المنطقة بالسلاح، وإرسال المرتزقة - وهذا لن يؤدي إلى أي شيء جيد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.

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أخبار بيلاروسيا اليوم