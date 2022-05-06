https://arabic.sputniknews.com/20220506/وزير-الداخلية-الصربي-يحذر-من-اتحاد-مجرمين-شكله-اللاجئون-الأوكران-1061904892.html

وزير الداخلية الصربي يحذر من "اتحاد مجرمين" شكله اللاجئون الأوكران

وزير الداخلية الصربي يحذر من "اتحاد مجرمين" شكله اللاجئون الأوكران

قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، اليوم الجمعة، إن أوروبا "نسيت أزمة اللاجئين بسبب الوضع في أوكرانيا". 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T09:17+0000

2022-05-06T09:17+0000

2022-05-06T09:38+0000

صربيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101358/18/1013581860_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_ba8393e81517baaf2757b1b20011a1f9.jpg

وأضاف فولين في مقابلة مع موقع "يورأكتيف": "في حالة أوكرانيا، لم تختف أزمة اللاجئين، ما أطلبه هو موقف مشترك، أن يتم إخباري ما إذا كان سيتم قبول اللاجئين في أوروبا أم لا؟".وفقًا لفولين، فإن أوروبا "ليس لديها موقف موحد بشأن هذه القضية"، ويتعين على "كل دولة على حدى التعامل مع الأزمة".ووفقًا لفولين، تمكن المجرمون (من اللاجئين الأوكران) من تكوين "تحالف".وتساءل فولين "عما سيحدث للاجئين الأوكران في صربيا ومقدونيا الشمالية واليونان".وواظبت صربيا على إبداء الآراء المحايدة والمستقلة عن السرب الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في 5 مايو/ أيار أن بلاده ستبقى بلدا محايدا عسكريا ولن تدخل في أحلاف عسكرية ضد أحد.وقال فوتشيتش خلال زيارة إلى ألمانيا التقى المستشار أولاف شولتز، إن "صربيا دولة عسكرية محايدة وستظل كذلك".وأضاف فوتشيتش: "لا أعرف ما هي المنعطفات التي نتحدث عنها، لأن صربيا تسير على الطريق الأوروبي ولن تتحول في أي اتجاه آخر. هذا ما يهم سياستنا وبقدر ما يتعلق الأمر بحيادنا العسكري".وتابع قائلا: "منذ 70 يومًا كان أستمع إلى روايات مفادها أن بلغراد ستغير مسارها السياسي مع بداية الأزمة في أوكرانيا لكننا بقينا على موقفنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220506/-الخارجية-الروسية-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-تعيش-حالة-ركود-1061903122.html

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

صربيا, أخبار أوكرانيا