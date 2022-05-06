عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/وزير-الداخلية-الصربي-يحذر-من-اتحاد-مجرمين-شكله-اللاجئون-الأوكران-1061904892.html
وزير الداخلية الصربي يحذر من "اتحاد مجرمين" شكله اللاجئون الأوكران
وزير الداخلية الصربي يحذر من "اتحاد مجرمين" شكله اللاجئون الأوكران
قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، اليوم الجمعة، إن أوروبا "نسيت أزمة اللاجئين بسبب الوضع في أوكرانيا". 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:17+0000
2022-05-06T09:38+0000
صربيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101358/18/1013581860_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_ba8393e81517baaf2757b1b20011a1f9.jpg
وأضاف فولين في مقابلة مع موقع "يورأكتيف": "في حالة أوكرانيا، لم تختف أزمة اللاجئين، ما أطلبه هو موقف مشترك، أن يتم إخباري ما إذا كان سيتم قبول اللاجئين في أوروبا أم لا؟".وفقًا لفولين، فإن أوروبا "ليس لديها موقف موحد بشأن هذه القضية"، ويتعين على "كل دولة على حدى التعامل مع الأزمة".ووفقًا لفولين، تمكن المجرمون (من اللاجئين الأوكران) من تكوين "تحالف".وتساءل فولين "عما سيحدث للاجئين الأوكران في صربيا ومقدونيا الشمالية واليونان".وواظبت صربيا على إبداء الآراء المحايدة والمستقلة عن السرب الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في 5 مايو/ أيار أن بلاده ستبقى بلدا محايدا عسكريا ولن تدخل في أحلاف عسكرية ضد أحد.وقال فوتشيتش خلال زيارة إلى ألمانيا التقى المستشار أولاف شولتز، إن "صربيا دولة عسكرية محايدة وستظل كذلك".وأضاف فوتشيتش: "لا أعرف ما هي المنعطفات التي نتحدث عنها، لأن صربيا تسير على الطريق الأوروبي ولن تتحول في أي اتجاه آخر. هذا ما يهم سياستنا وبقدر ما يتعلق الأمر بحيادنا العسكري".وتابع قائلا: "منذ 70 يومًا كان أستمع إلى روايات مفادها أن بلغراد ستغير مسارها السياسي مع بداية الأزمة في أوكرانيا لكننا بقينا على موقفنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/-الخارجية-الروسية-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-تعيش-حالة-ركود-1061903122.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101358/18/1013581860_154:0:2661:1880_1920x0_80_0_0_f2363d5a8403ec1847eb545932b6d319.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صربيا, أخبار أوكرانيا

وزير الداخلية الصربي يحذر من "اتحاد مجرمين" شكله اللاجئون الأوكران

09:17 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 09:38 GMT 06.05.2022)
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الذهاب إلى بنك الصورعلم صربيا
علم صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، اليوم الجمعة، إن أوروبا "نسيت أزمة اللاجئين بسبب الوضع في أوكرانيا".
وأضاف فولين في مقابلة مع موقع "يورأكتيف": "في حالة أوكرانيا، لم تختف أزمة اللاجئين، ما أطلبه هو موقف مشترك، أن يتم إخباري ما إذا كان سيتم قبول اللاجئين في أوروبا أم لا؟".
وفقًا لفولين، فإن أوروبا "ليس لديها موقف موحد بشأن هذه القضية"، ويتعين على "كل دولة على حدى التعامل مع الأزمة".
ووفقًا لفولين، تمكن المجرمون (من اللاجئين الأوكران) من تكوين "تحالف".
وتساءل فولين "عما سيحدث للاجئين الأوكران في صربيا ومقدونيا الشمالية واليونان".
نائب مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
الخارجية الروسية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تعيش حالة "ركود"
08:39 GMT
وواظبت صربيا على إبداء الآراء المحايدة والمستقلة عن السرب الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في 5 مايو/ أيار أن بلاده ستبقى بلدا محايدا عسكريا ولن تدخل في أحلاف عسكرية ضد أحد.
وقال فوتشيتش خلال زيارة إلى ألمانيا التقى المستشار أولاف شولتز، إن "صربيا دولة عسكرية محايدة وستظل كذلك".
وأضاف فوتشيتش: "لا أعرف ما هي المنعطفات التي نتحدث عنها، لأن صربيا تسير على الطريق الأوروبي ولن تتحول في أي اتجاه آخر. هذا ما يهم سياستنا وبقدر ما يتعلق الأمر بحيادنا العسكري".
وتابع قائلا: "منذ 70 يومًا كان أستمع إلى روايات مفادها أن بلغراد ستغير مسارها السياسي مع بداية الأزمة في أوكرانيا لكننا بقينا على موقفنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала