https://arabic.sputniknews.com/20220506/78--من-الروس-يثقون-بالرئيس-فلاديمير-بوتين-1061916141.html
78 % من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
78 % من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
كشف استطلاع للرأي أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 78 في المئة من الروس. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:37+0000
2022-05-06T11:37+0000
2022-05-06T11:37+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "أوبشيستفني منيني"، فإن 78% من الذين شملهم الاستطلاع يثقون بالرئيس، و13% اختاروا الإجابة بأنهم "لا يثقون" برئيس الدولة، و9% وجدوا صعوبة في الإجابة على السؤال.هذا وكان مركز "فومنيبوس" قد أجرى الاستطلاع من 29 أبريل ولغاية 1 مايو/أيار شمل 1500 شخصا تراوحت أعمارهم من 18 سنة وما فوق في 104 منطقة سكنية من 53 منطقة روسية من خلال طريقة المقابلات في مكان الإقامة. لا يتعدى الخطأ الإحصائي 2.5%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
78 % من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
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كشف استطلاع للرأي أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 78 في المئة من الروس.
ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "أوبشيستفني منيني"، فإن 78% من الذين شملهم الاستطلاع يثقون بالرئيس، و13% اختاروا الإجابة بأنهم "لا يثقون" برئيس الدولة، و9% وجدوا صعوبة في الإجابة على السؤال.
هذا وكان مركز "فومنيبوس" قد أجرى الاستطلاع
من 29 أبريل ولغاية 1 مايو/أيار شمل 1500 شخصا تراوحت أعمارهم من 18 سنة وما فوق في 104 منطقة سكنية من 53 منطقة روسية من خلال طريقة المقابلات في مكان الإقامة. لا يتعدى الخطأ الإحصائي 2.5%.