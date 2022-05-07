https://arabic.sputniknews.com/20220507/أحد-محاربي-الناتو-القدماء-يكشف-سرا-كبيرا-عن-موقع-قاعدة-عسكرية-أمريكية-تراقب-البحرية-الروسية-1061960460.html
أحد محاربي الناتو القدماء يكشف سرا كبيرا عن موقع قاعدة عسكرية أمريكية تراقب البحرية الروسية
أحد محاربي الناتو القدماء يكشف سرا كبيرا عن موقع قاعدة عسكرية أمريكية تراقب البحرية الروسية
تستخدم الولايات المتحدة قاعدة "كيفلافيك" العسكرية في أيسلندا للتجسس على البحرية الروسية. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T17:10+0000
2022-05-07T17:10+0000
2022-05-07T17:10+0000
رصد عسكري
العالم
روسيا
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يكتب ستافروس أتلامازوغلو، أحد المحاربين القدامى في حلف شمال الأطلسي، عن هذا الأمر في مقال في مجلة 19Five، ويقول: "كيفلافيك تلعب دورًا مهمًا في مراقبة الأسطول الشمالي، أكبر تشكيل للبحرية الروسية".كما أشار الخبير: "خلال الحرب الباردة، كانت القاعدة الجوية معقلًا رئيسيًا لمطاردة الغواصات النووية السوفيتية التي حرثت المحيط الأطلسي. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تم التخلي عن كيفلافيك مؤقتًا، لكن البنتاغون قرر تحديثه عام 2017، بعد أن خصص له 22 مليون دولار".وأضاف: "في أبريل، أجرى الأسطول السادس الأمريكي تمرين نورثرن فايكنغ 22 في المنطقة، حيث تمرن على العمليات المنسقة مع حلفاء الناتو".قال أتلامازوغلو: "إن القاعدة العسكرية في أيسلندا هي أيضًا نقطة انطلاق مثالية لتطوير الموارد الغنية في القطب الشمالي، والتي بدأت تذوب. وخلص إلى وجود رواسب للغاز الطبيعي والنفط والمعادن الأخرى في المنطقة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, روسيا
أحد محاربي الناتو القدماء يكشف سرا كبيرا عن موقع قاعدة عسكرية أمريكية تراقب البحرية الروسية
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تستخدم الولايات المتحدة قاعدة "كيفلافيك" العسكرية في أيسلندا للتجسس على البحرية الروسية.
يكتب ستافروس أتلامازوغلو، أحد المحاربين القدامى في حلف شمال الأطلسي، عن هذا الأمر في مقال في مجلة 19Five، ويقول: "كيفلافيك تلعب دورًا
مهمًا في مراقبة الأسطول الشمالي، أكبر تشكيل للبحرية الروسية".
كما أشار الخبير: "خلال الحرب الباردة، كانت القاعدة الجوية معقلًا رئيسيًا لمطاردة الغواصات النووية السوفيتية التي حرثت المحيط الأطلسي. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تم التخلي عن كيفلافيك مؤقتًا، لكن البنتاغون قرر تحديثه عام 2017، بعد أن خصص له 22 مليون دولار".
وأضاف: "في أبريل، أجرى الأسطول السادس الأمريكي تمرين نورثرن فايكنغ 22 في المنطقة، حيث تمرن على العمليات المنسقة مع حلفاء الناتو".
قال أتلامازوغلو: "إن القاعدة العسكرية في أيسلندا هي أيضًا نقطة انطلاق مثالية لتطوير الموارد الغنية في القطب الشمالي، والتي بدأت تذوب. وخلص إلى وجود رواسب للغاز الطبيعي والنفط والمعادن الأخرى في المنطقة".