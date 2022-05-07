https://arabic.sputniknews.com/20220507/أذربيجان-تنفي-استضافة-مختبرات-أبحاث-الأسلحة-البيولوجية-الممولة-من-الخارج-1061950012.html
أذربيجان تنفي استضافة مختبرات أبحاث الأسلحة البيولوجية الممولة من الخارج
أذربيجان تنفي استضافة مختبرات أبحاث الأسلحة البيولوجية الممولة من الخارج
قال جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، اليوم السبت، إن المزاعم بأن أذربيجان لديها معامل أسلحة بيولوجية نشطة تمولها الولايات المتحدة وحلفاؤها كاذبة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:28+0000
2022-05-07T12:28+0000
2022-05-07T12:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102260/01/1022600170_0:95:3856:2264_1920x0_80_0_0_0e62a27cdd956ddf6c771e89fdf70019.jpg
وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، قد عقد اجتماعًا في 27 أبريل/نيسان مع رؤساء المناطق الجنوبية لروسيا، حيث حذر من احتمال استهداف الأراضي الروسية الواقعة على مقربة من حدود الجمهوريات السوفيتية السابقة بأسلحة بيولوجية منتجة في الخارج - المعامل العسكرية الممولة في أراضيها. وأدرج أذربيجان ضمن الدول التي يعتقد أنها تستضيف مثل هذه المختبرات.وقال جهاز الأمن الأذربيجاني في بيان صحفي إن "مثل هذه المراكز العلمية لم تعمل قط في أذربيجان ولم يتم إجراء أي بحث يمكن أن يضر بصحة السكان أو مواطني الدول المجاورة".وفي مارس/آذار، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. وبحسب الجيش الروسي، فإن صندوق استثمار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يشارك في تمويل البرنامج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102260/01/1022600170_356:0:3500:2358_1920x0_80_0_0_153f711ae95e97b81dcef476147aac00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أذربيجان تنفي استضافة مختبرات أبحاث الأسلحة البيولوجية الممولة من الخارج
تابعنا عبر
قال جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، اليوم السبت، إن المزاعم بأن أذربيجان لديها معامل أسلحة بيولوجية نشطة تمولها الولايات المتحدة وحلفاؤها كاذبة.
وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، قد عقد اجتماعًا في 27 أبريل/نيسان مع رؤساء المناطق الجنوبية لروسيا، حيث حذر من احتمال استهداف الأراضي الروسية الواقعة على مقربة من حدود الجمهوريات السوفيتية السابقة بأسلحة بيولوجية منتجة في الخارج - المعامل العسكرية الممولة في أراضيها. وأدرج أذربيجان ضمن الدول التي يعتقد أنها تستضيف مثل هذه المختبرات.
وقال جهاز الأمن الأذربيجاني في بيان صحفي إن "مثل هذه المراكز العلمية لم تعمل قط في أذربيجان ولم يتم إجراء أي بحث يمكن أن يضر بصحة السكان أو مواطني الدول المجاورة".
وفي مارس/آذار، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. وبحسب الجيش الروسي، فإن صندوق استثمار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يشارك في تمويل البرنامج.