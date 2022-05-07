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سقوط أمطار خفيفة على مصر الأحد
سقوط أمطار خفيفة على مصر الأحد
توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة غدا الأحد على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
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وبالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية يسود طقس مائل للحرارة نهارا، يكون معتدلا على السواحل الشرقية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.أما في الليل فيكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
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أخبار مصر الآن

سقوط أمطار خفيفة على مصر الأحد

22:57 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 23:01 GMT 07.05.2022)
© AP Photo / Maya Alleruzzoالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة غدا الأحد على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.
وبالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية يسود طقس مائل للحرارة نهارا، يكون معتدلا على السواحل الشرقية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
أما في الليل فيكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
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