https://arabic.sputniknews.com/20220507/أمطار-خفيفة-تضرب-مصر-الأحد-1061971096.html
سقوط أمطار خفيفة على مصر الأحد
سقوط أمطار خفيفة على مصر الأحد
توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة غدا الأحد على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T22:57+0000
2022-05-07T22:57+0000
2022-05-07T23:01+0000
أخبار مصر الآن
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وبالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية يسود طقس مائل للحرارة نهارا، يكون معتدلا على السواحل الشرقية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.أما في الليل فيكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
سقوط أمطار خفيفة على مصر الأحد
22:57 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 23:01 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة غدا الأحد على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.
وبالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية يسود طقس مائل للحرارة نهارا
، يكون معتدلا على السواحل الشرقية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
أما في الليل فيكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.