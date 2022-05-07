https://arabic.sputniknews.com/20220507/أنصار-الله-تنتقد-الأمم-المتحدة-وتدعوها-إلى-الحيادية-1061937176.html

"أنصار الله" تنتقد الأمم المتحدة وتدعوها إلى الحيادية

"أنصار الله" تنتقد الأمم المتحدة وتدعوها إلى الحيادية

انتقدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الجمعة، بشدة موقف الأمم المتحدة من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية الإفراج عن 163 محتجزا ضمن مبادرة... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T02:35+0000

2022-05-07T02:35+0000

2022-05-07T02:35+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

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وقال رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم (اللهاث) وراء الدعاية السعودية السوداء وتبييضها وتجميلها لا سيما في قضايا باتت واضحة ومدعاة للسخرية".ويأتي انتقاد "أنصار الله" للأمم المتحدة بعد إعلان المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، "الترحيب بمبادرة التحالف العربي بقيادة السعودية بإطلاق سراح عدد من المحتجزين".في وقت أعلنت "أنصار الله"، إن المشمولين بمبادرة التحالف العربي وعددهم 163 محتجزا ليسوا أسرى حرب باستثناء 5 منهم يتبعون الجماعة.وبوقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إعادة 117 محتجزا يمنيا أفرج عنهم التحالف العربي ضمن مبادرة إنسانية، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن,في حين أعلن التحالف العربي، وفقا لتلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي، "إطلاق ونقل سراح 163 أسيرا حوثيا ضمن المبادرة الإنسانية السعودية".وفي 27 مارس الماضي، كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو اللجنة الاشرافية لتبادل الاسرى والمختطفين، ماجد فضائل، عبر "تويتر"، عن التوصل إلى توافق مع "أنصار الله" عبر مكتب المبعوث الأممي لإنجاز أكبر صفقة تبادل أسرى بين أطراف النزاع في اليمن منذ اندلاع الصراع، تشمل 2223 أسيرا من الطرفين بينهم 19 من قوات التحالف العربي، وقائدان بارزان من القوات الحكومية.وأوضح المسؤول الحكومي، أن الاتفاق يتضمن إطلاق "أنصار الله" 823 أسيرا لديها، منهم 800 تابعون لقوات الحكومة و16 أسيراً سعودياً وثلاثة سودانيين من قوات التحالف العربي، بالإضافة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، وكذا شقيق ونجل قائد قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة العميد طارق محمد عبد الله صالح، مقابل إطلاق الحكومة سراح 1400 أسير تابعين للجماعة.وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول قبل الماضي، أكدت لجنة الصليب الأحمر، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر سبتمبر قبل الماضي.وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في ديسمبر/كانون الأول 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/التحالف-العربي-ينشر-من-داخل-الطائرة-فيديو-لأسرى-تابعين-لـأنصار-الله-تم-الإفراج-عنهم-1061922296.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن