https://arabic.sputniknews.com/20220507/إسرائيل-تقرر-تمديد-الإغلاق-على-الضفة-الغربية-ومعابر-غزة--1061963089.html

إسرائيل تقرر تمديد الإغلاق على الضفة الغربية ومعابر غزة

إسرائيل تقرر تمديد الإغلاق على الضفة الغربية ومعابر غزة

قرر الجيش الإسرائيلي بعد تقييم الوضع الأمني، تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة حتى يوم الاثنين المقبل. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T18:02+0000

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جاء ذلك، وفق بيان أورده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عقب تقييم للوضع ترأسه وزير الدفاع بيني غانتس، بمشاركة رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس الاستخبارات العسكرية.وقال أدرعي: "بعد تقييم الوضع الأمني تقرر مساء اليوم (السبت) تمديد الإغلاق الشامل الذي تم فرضه على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وعلى المعابر مع قطاع غزة حتى يوم الاثنين".وأضاف أنه "خلال فترة الاغلاق سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية"، مشيرا إلى أن تقييما آخر للوضع سيجرى غدا الأحد.وكانت إسرائيل قد فرضت إغلاقا على الضفة ومعبري "كرم أبو سالم" التجاري وبيت حانون "إيريز" في قطاع غزة يوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى "قتلى معارك إسرائيل" (الأربعاء)، و"يوم الاستقلال" (الخميس) والذي يسميه الفلسطينيون "يوم النكبة".وكان من المقرر رفع الإغلاق بعد ذلك، إلا أن إسرائيل قررت فجر الجمعة تمديده حتى الأحد، على خلفية الهجوم الذي شهدته مدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس وأسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة مثلهم.ولم تتمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية حتى اللحظة من القبض على منفذي الهجوم، وهما فلسطينيان من الضفة الغربية، رغم شن حملة واسعة لمطاردتهما في محيط المدينة محل الهجوم.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار قطاع غزة