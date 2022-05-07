https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-إيران-مستعدة-لاستخدام-العملات-الوطنية-في-التجارة-مع-إندونيسيا-1061968150.html

إعلام: إيران مستعدة لاستخدام العملات الوطنية في التجارة مع إندونيسيا

إعلام: إيران مستعدة لاستخدام العملات الوطنية في التجارة مع إندونيسيا

أعلن مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، اليوم السبت، استعداد بلاده لاستخدام العملات الوطنية في التجارة مع إندونيسيا واستخدام آلية... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

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2022-05-07T20:30+0000

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن مهدي صفري التقى برحمت غوبل، نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي، اليوم، وعقد معه جولة من المباحثات.وأشار مهدي صفري إلى العلاقات الودية بين إيران وإندونيسيا، مستعرضا قدرات وإمكانيات بلاده في مجال شبكة السكك الحديدية وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والترانزيت والموارد المنجمية والطاقة، داعيا إلى التركيز على النهوض بالعلاقات.وشدد المسؤول الإيراني على إمكانية زيادة حجم العلاقات التجارية بين البلدين، إضافة إلى إدخال ميناء تشابهار كنقطة ترانزيتية مهمة وآمنة للصادرات الإندونيسية، فضلا عن إمكانية تصديرها إلى دول المنطقة، بما في ذلك منطقة آسيا الوسطى والقوقاز.ومن جهته، أكد رحمت غوبل، نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي للصناعة والتنمية، أن الهدف من زيارته لطهران هو متابعة الاتفاقات والتفاهمات بين مسؤولي البلدين، مناديا بضرورة النهوض بالعلاقات بين إيران وجمهورية إندونيسيا باعتبارهما بلدان مهمان يتبوأن مكانتهما في نقطتين استراتيجيتين.وأشار نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي إلى قدرات إيران العلمية والتكنولوجية ومن حيث الموارد، في وقت أعلن استعداد البرلمان الإندونيسي لتطوير التعاون مع إيران، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

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