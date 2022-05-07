عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-البنوك-الأوروبية-خصصت-مليارات-الدولارات-في-حال-الانسحاب-من-روسيا-1061938599.html
إعلام: البنوك الأوروبية خصصت مليارات الدولارات في حال الانسحاب من روسيا
إعلام: البنوك الأوروبية خصصت مليارات الدولارات في حال الانسحاب من روسيا
أشار تقرير إعلامي إلى تخصيص البنوك الغربية لأكثر من 10 مليارات دولار في حال مغادرتها للسوق الروسية. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T06:42+0000
2022-05-07T06:42+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته "فاينانشيال تايمز"، فإن البنوك الغربية تحتفظ بأكثر من 10 مليارات دولار تحسبا لخسائر من مؤسساتها.وأضافت الصحيفة، إن العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أجبرت البنوك على التفكير في مغادرة البلاد.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين بأن هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، وتهدف العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e5a24e5cc1d4363a06c035d0505eb574.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

إعلام: البنوك الأوروبية خصصت مليارات الدولارات في حال الانسحاب من روسيا

06:42 GMT 07.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي إلى تخصيص البنوك الغربية لأكثر من 10 مليارات دولار في حال مغادرتها للسوق الروسية.
وبحسب التقرير الذي نشرته "فاينانشيال تايمز"، فإن البنوك الغربية تحتفظ بأكثر من 10 مليارات دولار تحسبا لخسائر من مؤسساتها.
وأضافت الصحيفة، إن العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أجبرت البنوك على التفكير في مغادرة البلاد.

وجاء في المنشور أن مجموعة "يوني كريديت" الإيطالية على وجه الخصوص خصصت 1.3 مليار يورو لتغطية الخسائر المحتملة في روسيا وحذرت من أنها قد تتكبد خسائر بقيمة 5.3 مليار يورو في حال إنهاء أعمالها في البلاد.

هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين بأن هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، وتهدف العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала