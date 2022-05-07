https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-البنوك-الأوروبية-خصصت-مليارات-الدولارات-في-حال-الانسحاب-من-روسيا-1061938599.html
إعلام: البنوك الأوروبية خصصت مليارات الدولارات في حال الانسحاب من روسيا
إعلام: البنوك الأوروبية خصصت مليارات الدولارات في حال الانسحاب من روسيا
أشار تقرير إعلامي إلى تخصيص البنوك الغربية لأكثر من 10 مليارات دولار في حال مغادرتها للسوق الروسية. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T06:42+0000
2022-05-07T06:42+0000
2022-05-07T06:42+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته "فاينانشيال تايمز"، فإن البنوك الغربية تحتفظ بأكثر من 10 مليارات دولار تحسبا لخسائر من مؤسساتها.وأضافت الصحيفة، إن العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أجبرت البنوك على التفكير في مغادرة البلاد.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين بأن هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، وتهدف العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: البنوك الأوروبية خصصت مليارات الدولارات في حال الانسحاب من روسيا
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أشار تقرير إعلامي إلى تخصيص البنوك الغربية لأكثر من 10 مليارات دولار في حال مغادرتها للسوق الروسية.
وبحسب التقرير الذي نشرته "فاينانشيال تايمز"، فإن البنوك الغربية تحتفظ بأكثر من 10 مليارات دولار تحسبا لخسائر
من مؤسساتها.
وأضافت الصحيفة، إن العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أجبرت البنوك
على التفكير في مغادرة البلاد.
وجاء في المنشور أن مجموعة "يوني كريديت" الإيطالية على وجه الخصوص خصصت 1.3 مليار يورو لتغطية الخسائر المحتملة في روسيا وحذرت من أنها قد تتكبد خسائر بقيمة 5.3 مليار يورو في حال إنهاء أعمالها في البلاد.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين بأن هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، وتهدف العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.