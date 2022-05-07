https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-الجيش-الأمريكي-يعاني-من-مشكلة-تحد-من-استعداداته-القتالية-1061938182.html
إعلام: الجيش الأمريكي يعاني من مشكلة تحد من استعداداته القتالية
إعلام: الجيش الأمريكي يعاني من مشكلة تحد من استعداداته القتالية
أشار تقرير إعلامي إلى مشكلة خطيرة تعصف بالجيش الأمريكي وتؤثر تحديدا على استعداداته القتالية، في الوقت الذي وصفت فيه المشكلة بأنها قد تتسبب بمخاطر على الأمن... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T06:17+0000
2022-05-07T06:17+0000
2022-05-07T06:18+0000
رصد عسكري
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ففي تقرير لصحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن دراسة أجراها فريق من الباحثين، فإن الجيش الأمريكي يعاني من "وباء السمنة" الذي يقلل من الاستعداد القتالي له.وبحسب تقرير للباحثة في كلية الطب بجامعة كنتاكي، الدكتورة سارة بوليس، فإن قضية السمنة رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنتاغون والمؤسسات الأخرى، لها تأثير سلبي على الجيش الأمريكي، والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي "هائلة ببساطة".وبحسب فريق الباحثين، فإن المجموعات القتالية التي تخضع للتدريب اليومي، قد تغيرت كثيرا في وقتنا الحالي، حيث ارتفعت نسبة النساء وممثلي الأقليات العرقية والإثنية.وجاء في المقال أن "عدم القدرة على الحصول على الطعام يؤدي أيضا إلى مشاكل نفسية، كشعور دائم بالخوف وغيره. وهذه المشاكل بدورها تتداخل مع استقرار الأفراد العسكريين وتقلل من الاستعداد القتالي". وبشكل عام، منذ الستينيات، تضاعف عدد المجندين المقبولين في الجيش الأمريكي، على الرغم من زيادة الوزن، في شريحة تجنيد الذكور وتضاعف ثلاث مرات في شريحة الإناث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: الجيش الأمريكي يعاني من مشكلة تحد من استعداداته القتالية
06:17 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 06:18 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى مشكلة خطيرة تعصف بالجيش الأمريكي وتؤثر تحديدا على استعداداته القتالية، في الوقت الذي وصفت فيه المشكلة بأنها قد تتسبب بمخاطر على الأمن القومي.
ففي تقرير لصحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن دراسة أجراها
فريق من الباحثين، فإن الجيش الأمريكي يعاني من "وباء السمنة" الذي يقلل من الاستعداد القتالي له.
وبحسب تقرير للباحثة في كلية الطب بجامعة كنتاكي، الدكتورة سارة بوليس، فإن قضية السمنة رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنتاغون والمؤسسات الأخرى، لها تأثير سلبي على الجيش الأمريكي، والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي "هائلة ببساطة".
وأشارت الخبيرة إلى أن هذه المشكلة تقلل من عدد المتطوعين المتعاقد معهم المناسبين للجيش، كما أنها تقلل بشكل عام من القدرة على تجديد القوات المسلحة، كما أنها تشكل تهديدا محتملاً للقدرة القتالية للجيش ككل.
وبحسب فريق الباحثين، فإن المجموعات القتالية
التي تخضع للتدريب اليومي، قد تغيرت كثيرا في وقتنا الحالي، حيث ارتفعت نسبة النساء وممثلي الأقليات العرقية والإثنية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ممثلي هذه المجموعات معرضون أيضا لخطر "زيادة انعدام الأمن الغذائي"، أي الجوع، والذي بدوره يزيد أيضا من خطر زيادة الوزن وفرص إصابة الأشخاص بالسمنة.
وجاء في المقال أن "عدم القدرة على الحصول على الطعام يؤدي أيضا إلى مشاكل نفسية، كشعور دائم بالخوف وغيره. وهذه المشاكل بدورها تتداخل مع استقرار الأفراد العسكريين وتقلل من الاستعداد القتالي". وبشكل عام، منذ الستينيات، تضاعف عدد المجندين المقبولين في الجيش الأمريكي، على الرغم من زيادة الوزن، في شريحة تجنيد الذكور وتضاعف ثلاث مرات في شريحة الإناث.