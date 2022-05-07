https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-النمسا-تعترف-بالحقيقة-المرة-بشأن-الغاز-الروسي-1061950873.html
إعلام: النمسا تعترف "بالحقيقة المرة" بشأن الغاز الروسي
إعلام: النمسا تعترف "بالحقيقة المرة" بشأن الغاز الروسي
أشار تقرير إعلامي إلى أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا كشفت للنمسا "الحقيقة المرة" حول الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:54+0000
2022-05-07T12:54+0000
2022-05-07T12:58+0000
اقتصاد
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فبحسب تقرير نشره موقع "بلومبرغ"، فإن مرافق تخزين الغاز في البلاد ممتلئة حاليا بنسبة 20 في المئة فقط، وهو أدنى رقم في أوروبا. وبناء على تقرير وكالة الطاقة النمساوية، لن تتمكن فيينا من رفض الغاز الروسي إلا بعد خمس سنوات، بالنظر إلى أن الواردات تشكل نحو 80 في المئة من الإجمالي.هذا وصرحت وزيرة الطاقة ليونورا جليفيسر، أنه لا بديل عن الاحتياطيات الكبيرة من المواد الخام، لذا يجب تكوين احتياطي استراتيجي. وأضافت الوزيرة أن الأمر يتطلب جهودا جبارة لتقليص الإمدادات، مشيرة إلى أن النمسا "تعمل بنشاط" مع شركة OMV AG المملوكة للدولة لضمان أن تتم مدفوعات الغاز الروسي باليورو ولا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي.يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية. وأصبحت الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية أعلى في أوروبا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: النمسا تعترف "بالحقيقة المرة" بشأن الغاز الروسي
12:54 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا كشفت للنمسا "الحقيقة المرة" حول الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.
فبحسب تقرير نشره موقع "بلومبرغ"، فإن مرافق تخزين الغاز
في البلاد ممتلئة حاليا بنسبة 20 في المئة فقط، وهو أدنى رقم في أوروبا. وبناء على تقرير وكالة الطاقة النمساوية، لن تتمكن فيينا من رفض الغاز الروسي إلا بعد خمس سنوات، بالنظر إلى أن الواردات تشكل نحو 80 في المئة من الإجمالي.
هذا وصرحت وزيرة الطاقة ليونورا جليفيسر، أنه لا بديل عن الاحتياطيات الكبيرة من المواد الخام، لذا يجب تكوين احتياطي استراتيجي.
وبحسب ما نشر الموقع نقلا عن الوزيرة، فإن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا كشفت "الحقيقة المرة" للبلاد.
وأضافت الوزيرة أن الأمر يتطلب جهودا جبارة
لتقليص الإمدادات، مشيرة إلى أن النمسا "تعمل بنشاط" مع شركة OMV AG المملوكة للدولة لضمان أن تتم مدفوعات الغاز الروسي باليورو ولا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية. وأصبحت الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية أعلى في أوروبا.