https://arabic.sputniknews.com/20220507/استنفار-أمني-في-محيط-السفارة-الإسرائيلية-لدى-الهند-إثر-تحذيرات-من-هجوم-محتمل-1061950445.html
استنفار أمني في محيط السفارة الإسرائيلية لدى الهند إثر تحذيرات من هجوم محتمل
استنفار أمني في محيط السفارة الإسرائيلية لدى الهند إثر تحذيرات من هجوم محتمل
عززت الشرطة الهندية تشاركها قوات إسرائيلية الإجراءات الأمنية حول السفارة الإسرائيلية في نيودلهي وذلك بعد ورود معلومات عن احتمال تعرضها لهجوم مدعوم من إيران. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:52+0000
2022-05-07T12:52+0000
2022-05-07T13:00+0000
أخبار الهند اليوم
إسرائيل
إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047947288_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b781f4de0cd4c976fe93059580b10599.jpg
ونقل موقع "إيران إنترناشونال"، عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الهند وإسرائيل تجريان تدريبات مشتركة غير مسبوقة حول السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بشأن "الاحتمال الجاد" لهجوم تدعمه إيران على موقعها.وأضاف المصدر أنه تم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى السفارة الإسرائيلية أثناء التدريبات، حيث سمع أصوات أعيرة نارية وانفجارات.وأوضح أن الهدف من هذه التدريبات هو الاستعداد لمواجهة الهجمات المحتملة.ووفقا للمصدر، شارك في التدريبات قوات الشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والتخريب. كما أكد المصدر الإسرائيلي أن "سفارة بلاده في نيودلهي أصبحت أحد الأهداف المحتملة للميليشيات التابعة لإيران منذ العام الماضي".يأتي ذلك بعد عام واحد فقط من محاولة الهجوم الأخيرة على السفارة الإسرائيلية في الهند. وكانت الشرطة الهندية قد اعتقلت 4 رجال في يونيو/حزيران الماضي يشتبه في تورطهم في محاولة تفجير السفارة الإسرائيلية في الهند في يناير/كانون الثاني 2021.
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047947288_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_85286d5f6c37c02c3bd8e0b0f5d57b7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, إسرائيل, إيران, العالم
استنفار أمني في محيط السفارة الإسرائيلية لدى الهند إثر تحذيرات من هجوم محتمل
12:52 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
عززت الشرطة الهندية تشاركها قوات إسرائيلية الإجراءات الأمنية حول السفارة الإسرائيلية في نيودلهي وذلك بعد ورود معلومات عن احتمال تعرضها لهجوم مدعوم من إيران.
ونقل موقع "إيران إنترناشونال"، عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الهند وإسرائيل تجريان تدريبات مشتركة غير مسبوقة حول السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بشأن "الاحتمال الجاد" لهجوم تدعمه إيران على موقعها.
وأضاف المصدر أنه تم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى السفارة الإسرائيلية أثناء التدريبات، حيث سمع أصوات أعيرة نارية وانفجارات.
وأوضح أن الهدف من هذه التدريبات هو الاستعداد لمواجهة الهجمات المحتملة.
ووفقا للمصدر، شارك في التدريبات قوات الشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والتخريب.
كما أكد المصدر الإسرائيلي أن "سفارة بلاده في نيودلهي أصبحت أحد الأهداف المحتملة للميليشيات التابعة لإيران منذ العام الماضي".
وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر هندية، اليوم السبت، قولها إن "الأمن الهندي عثر على مغلف موجه إلى السفارة الإسرائيلية يحمل رسالة تذكر قاسم سليماني ومحسن فخري زاده".
يأتي ذلك بعد عام واحد فقط من محاولة الهجوم الأخيرة على السفارة الإسرائيلية في الهند.
وكانت الشرطة الهندية قد اعتقلت 4 رجال في يونيو/حزيران الماضي يشتبه في تورطهم في محاولة تفجير السفارة الإسرائيلية في الهند في يناير/كانون الثاني 2021.