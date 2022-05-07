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https://arabic.sputniknews.com/20220507/الأزهر-يعلق-على-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-محطة-مياه-في-سيناء-1061966183.html
الأزهر يعلق على الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة مياه في سيناء
الأزهر يعلق على الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة مياه في سيناء
أدان الأزهر، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة رفع مياه في سيناء، وأسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T19:05+0000
2022-05-07T19:05+0000
أخبار مصر الآن
الأزهر
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ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن بيان للأزهر "أن المصريين يقفون صفا واحدا مع أبطالنا من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة الباسلة، في الحرب ضد الإرهاب الخبيث".وجدّد الأزهر دعمه لجهود قوات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، معبّرا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالتوفيق واجتثاث هذا الإرهاب من جذوره.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".وختم المتحدث العسكري بيانه، بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت لاحقا تنظيما محظورا في مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/مصر-مقتل-ضابط-و10-جنود-خلال-التصدي-لهجوم-إرهابي-في-سيناء-1061955689.html
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أخبار مصر الآن, الأزهر

الأزهر يعلق على الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة مياه في سيناء

19:05 GMT 07.05.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL-GHANYشيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL-GHANY
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أدان الأزهر، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة رفع مياه في سيناء، وأسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين.
ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن بيان للأزهر "أن المصريين يقفون صفا واحدا مع أبطالنا من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة الباسلة، في الحرب ضد الإرهاب الخبيث".
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
مصر... مقتل ضابط و10 جنود خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء
15:16 GMT
وجدّد الأزهر دعمه لجهود قوات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، معبّرا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالتوفيق واجتثاث هذا الإرهاب من جذوره.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".
وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".
وختم المتحدث العسكري بيانه، بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".
وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.
وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت لاحقا تنظيما محظورا في مصر.
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