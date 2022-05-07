https://arabic.sputniknews.com/20220507/الأطفال-والطبيعة-والعالم-الافتراضي-في-العمل-وفهم-الموصلات-الفائقة-1061954784.html
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
يقول علماء إن افتقار الأطفال إلى تمضية الوقت في الطبيعة أمر "مروع"، وأن برامج التعليم يجب أن تعالج الانفصال بين الشباب والطبيعة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:41+0000
2022-05-07T14:41+0000
2022-05-07T14:41+0000
راديو
مرايا العلوم
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7-5 Science Mirrors
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
ويوضح العلماء أن هذه واحدة من أكبر المشاكل؛ فعلميا، نحن بحاجة إلى الطبيعة، والأطفال الصغار بخاصة في حاجة إليها للتطور الصحي وتحديدا النفسي بشكل صحيح.اكتشفت في جبال الألب السويسرية متحجرات عائدة إلى ثلاثة زواحف بحرية ضخمة من فصيلة الإكثيوصورات أو السحالي السمكية التي عاشت قبل نحو 205 ملايين سنة، بينها أكبر سن تم العثور عليها حتى اليوم لأحد هذه الحيوانات.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن تضارب تأثير المناطق المحمية على أعداد الطيور المائية، وكذلك تركيز السياسات الدولية في الوقت الحالي على زيادة حصص سطح الأرض التي تتحول إلى محميات طبيعية، خاصة بعد أن أثبتت كثير من الدراسات أن المناطق المحمية تمنع فقدان الموائل الطبيعية.كما نستعيد في هذه الحلقة من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو نيكولاي إيفانوفيتش لوباتشيفسكي عالم الرياضيات الروسي الذي يرجع إليه الفضل في الكشف عن الهندسة اللاإقليدية.. والذي يوصف ب" كوبرنيكوس الهندسة" نظرا للطابع الثوري لعمله.يمكن متابعة المزيد عن طريق مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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يقول علماء إن افتقار الأطفال إلى تمضية الوقت في الطبيعة أمر "مروع"، وأن برامج التعليم يجب أن تعالج الانفصال بين الشباب والطبيعة.
ويوضح العلماء أن هذه واحدة من أكبر المشاكل؛ فعلميا، نحن بحاجة إلى الطبيعة، والأطفال الصغار
بخاصة في حاجة إليها للتطور الصحي وتحديدا النفسي بشكل صحيح.
فقد نجح الفيزيائيون في تحريك غاز منخفض الضغط للغاية في مسار دائري دون حدوث أي احتكاك في الأساس، وهو ما يوفر بيئة لإجراء الاختبارات اللازمة لفهم العمليات الفيزيائية التي تجري داخل الموصلات الفائقة غير التقليدية.
اكتشفت في جبال الألب السويسرية متحجرات عائدة إلى ثلاثة زواحف بحرية ضخمة من فصيلة الإكثيوصورات أو السحالي السمكية التي عاشت قبل نحو 205 ملايين سنة، بينها أكبر سن تم العثور عليها حتى اليوم لأحد هذه الحيوانات.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن تضارب تأثير المناطق المحمية على أعداد الطيور المائية، وكذلك تركيز السياسات الدولية في الوقت الحالي على زيادة حصص سطح الأرض التي تتحول إلى محميات طبيعية
، خاصة بعد أن أثبتت كثير من الدراسات أن المناطق المحمية تمنع فقدان الموائل الطبيعية.
كما نستعيد في هذه الحلقة من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو نيكولاي إيفانوفيتش لوباتشيفسكي عالم الرياضيات الروسي الذي يرجع إليه الفضل في الكشف عن الهندسة اللاإقليدية.. والذي يوصف ب" كوبرنيكوس الهندسة" نظرا للطابع الثوري لعمله.
يمكن متابعة المزيد عن طريق مرايا العلوم
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد