https://arabic.sputniknews.com/20220507/الإمارات-تدين-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-قاعدة-لبعثة-الاتحاد-الأفريقي-في-الصومال-1061950136.html
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
أعلنت الإمارات العربية المتحدة إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في إقليم "شبيلي الوسطى" جنوب غربي العاصمة... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:30+0000
2022-05-07T12:30+0000
2022-05-07T12:30+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/1047819232_14:0:2034:1136_1920x0_80_0_0_6023c062de59e5aa54a788fd38233fb6.jpg
وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لـ"هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".كما أكدت الخارجية تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وقدمت تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب بوروندي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/1047819232_266:0:1781:1136_1920x0_80_0_0_9cbea572e911a054ee27d5739531bb55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
تابعنا عبر
أعلنت الإمارات العربية المتحدة إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في إقليم "شبيلي الوسطى" جنوب غربي العاصمة الصومالية "مقديشو"، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد بعثة حفظ السلام من بوروندي.
وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لـ"هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
كما أكدت الخارجية تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وقدمت تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب بوروندي.