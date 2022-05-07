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https://arabic.sputniknews.com/20220507/الإمارات-تدين-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-قاعدة-لبعثة-الاتحاد-الأفريقي-في-الصومال-1061950136.html
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
أعلنت الإمارات العربية المتحدة إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في إقليم "شبيلي الوسطى" جنوب غربي العاصمة... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:30+0000
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العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لـ"هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".كما أكدت الخارجية تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وقدمت تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب بوروندي.
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العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

12:30 GMT 07.05.2022
© flickr.com / Picasaعلم الإمارات
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© flickr.com / Picasa
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في إقليم "شبيلي الوسطى" جنوب غربي العاصمة الصومالية "مقديشو"، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد بعثة حفظ السلام من بوروندي.
وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لـ"هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
كما أكدت الخارجية تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وقدمت تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب بوروندي.
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