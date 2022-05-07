عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الإمارات-تعزي-كوبا-في-ضحايا-انفجار-فندق-وسط-العاصمة-1061951519.html
الإمارات تعزي كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة
الإمارات تعزي كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها وتضامنها مع كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T13:07+0000
2022-05-07T13:07+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101502/81/1015028162_0:261:5011:3080_1920x0_80_0_0_bd7d0b803166711c3f58f0212da9a316.jpg
وأعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية كوبا متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وكان انفجار وقع غي فندق وسط العاصمة هافانا، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101502/81/1015028162_278:0:4733:3341_1920x0_80_0_0_7570154f4b9b5a83b0e6593827d37d20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الإمارات تعزي كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة

13:07 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnikعلم كوبا
علم كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها وتضامنها مع كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة.
وأعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية كوبا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكان انفجار وقع غي فندق وسط العاصمة هافانا، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала