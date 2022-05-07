https://arabic.sputniknews.com/20220507/الإمارات-تعزي-كوبا-في-ضحايا-انفجار-فندق-وسط-العاصمة-1061951519.html
الإمارات تعزي كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة
الإمارات تعزي كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها وتضامنها مع كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T13:07+0000
2022-05-07T13:07+0000
2022-05-07T13:07+0000
العالم
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وأعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية كوبا متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وكان انفجار وقع غي فندق وسط العاصمة هافانا، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الإمارات تعزي كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها وتضامنها مع كوبا في ضحايا انفجار فندق وسط العاصمة.
وأعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية كوبا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكان انفجار وقع غي فندق وسط العاصمة هافانا، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.