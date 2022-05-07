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التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
استطاعت التونسية أنس جابر، حصد لقب بطولة مدريد للتنس بعد الفوز في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيجولا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:37+0000
2022-05-07T21:37+0000
أخبار تونس اليوم
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فازت أنس جابر خلال المباراة النهائية بمجموعتين لمجموعة في ملحمة استغرقت حوالي ساعتين من اللعب.بعد الفوز باللقب تأهلت للمركز السابع عالميا، لتكون أول تونسية وعربية تصل لهذا المركز.
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أخبار تونس اليوم

التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس

21:37 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSالتونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد 7 مايو 2022
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد 7 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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استطاعت التونسية أنس جابر، حصد لقب بطولة مدريد للتنس بعد الفوز في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيجولا.
فازت أنس جابر خلال المباراة النهائية بمجموعتين لمجموعة في ملحمة استغرقت حوالي ساعتين من اللعب.
بعد الفوز باللقب تأهلت للمركز السابع عالميا، لتكون أول تونسية وعربية تصل لهذا المركز.
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