https://arabic.sputniknews.com/20220507/التونسية-أنس-جابر-تتوج-ببطولة-مدريد-للتنس-1061969877.html
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
استطاعت التونسية أنس جابر، حصد لقب بطولة مدريد للتنس بعد الفوز في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيجولا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:37+0000
2022-05-07T21:37+0000
2022-05-07T21:37+0000
أخبار تونس اليوم
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فازت أنس جابر خلال المباراة النهائية بمجموعتين لمجموعة في ملحمة استغرقت حوالي ساعتين من اللعب.بعد الفوز باللقب تأهلت للمركز السابع عالميا، لتكون أول تونسية وعربية تصل لهذا المركز.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
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استطاعت التونسية أنس جابر، حصد لقب بطولة مدريد للتنس بعد الفوز في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيجولا.
فازت أنس جابر خلال المباراة النهائية بمجموعتين لمجموعة في ملحمة استغرقت حوالي ساعتين من اللعب
.
بعد الفوز باللقب تأهلت للمركز السابع عالميا، لتكون أول تونسية وعربية تصل لهذا المركز.