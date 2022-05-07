https://arabic.sputniknews.com/20220507/الجيش-التركي-يتسلم-أول-نظام-دفاع-جوي-محلي--1061952976.html
الجيش التركي يتسلم أول نظام دفاع جوي محلي
الجيش التركي يتسلم أول نظام دفاع جوي محلي
زودت شركة الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" قيادة القوات الجوية التركية، اليوم السبت، بأول نظام دفاع جوي محلي. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T13:42+0000
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سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "صباح"، فإن النظام يعمل وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث ستوفر خوارزمياته إحاطة بالحالة القائمة وتساعد في اتخاذ القرار.من جانبه، أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، نجاح منظومة الدفاع الجوي القريب المدى "غوك دنيز" في إصابة الأهداف بدقة عالية خلال آخر اختبارات تمت على المنظومة من إحدى السفن الحربية.يشار إلى أن شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية طورت منظومة غوك دنيز في إطار مشروع أطلقته رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، وتهدف إلى تلبية احتياجات القوات البحرية من أنظمة الدفاع الجوي القريب المدى لحماية السفن الحربية من التهديدات المحتملة.يذكر أن من بين أبرز مميزات منظومة غوك دنيز قدرتها على حماية السفن الحربية والمنصات البحرية من تهديدات الطائرات والمسيرات والصواريخ المضادة للسفن، إذ أنها مزودة برادارات ومستشعرات بصرية كهربائية وسلاح مزدوج عيار 35 ملم يمكنه إطلاق 1100 طلقة في الدقيقة ويستخدم ذخيرة خاصة من إنتاج مشترك بين شركة أسيلسان وشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية.ويستطيع نظام الرادار بمنظومة غوك دنيز تحديد الهدف والإقفال عليه وتدميره أوتوماتيكيا، كما يمتاز بالقدرة على التزويد بأنواع مختلفة من الذخيرة في الوقت نفسه واختيار النوع المراد إطلاقه بحسب نوع الهدف، إلى جانب تعامله مع الأهداف البرية والأهداف الجوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الجيش التركي يتسلم أول نظام دفاع جوي محلي
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زودت شركة الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" قيادة القوات الجوية التركية، اليوم السبت، بأول نظام دفاع جوي محلي.
سبوتنيك
. ووفقا لصحيفة "صباح
"، فإن النظام يعمل وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث ستوفر خوارزمياته إحاطة بالحالة القائمة وتساعد في اتخاذ القرار.
من جانبه، أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، نجاح منظومة الدفاع الجوي القريب المدى "غوك دنيز" في إصابة الأهداف بدقة عالية خلال آخر اختبارات تمت على المنظومة من إحدى السفن الحربية.
ووصف دمير منظومة الدفاع الجوي الجديدة بأنها "هدية العيد من الصناعات الدفاعية التركية"، بعد نجاحها في اختبار إطلاق من فوق سفينة حربية وأصاب الأهداف العالية السرعة بدقة كبيرة، ومن المنتظر أن تصبح المنظومة جاهزة لدخول الخدمة بعد تثبيتها على الفرقاطة إسطنبول، بحلول نهاية العام الجاري".
يشار إلى أن شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية طورت منظومة غوك دنيز في إطار مشروع أطلقته رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، وتهدف إلى تلبية احتياجات القوات البحرية من أنظمة الدفاع الجوي القريب المدى لحماية السفن الحربية من التهديدات المحتملة.
يذكر أن من بين أبرز مميزات منظومة غوك دنيز
قدرتها على حماية السفن الحربية والمنصات البحرية من تهديدات الطائرات والمسيرات والصواريخ المضادة للسفن، إذ أنها مزودة برادارات ومستشعرات بصرية كهربائية وسلاح مزدوج عيار 35 ملم يمكنه إطلاق 1100 طلقة في الدقيقة ويستخدم ذخيرة خاصة من إنتاج مشترك بين شركة أسيلسان وشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية.
ويستطيع نظام الرادار بمنظومة غوك دنيز تحديد الهدف والإقفال عليه وتدميره أوتوماتيكيا، كما يمتاز بالقدرة على التزويد بأنواع مختلفة من الذخيرة في الوقت نفسه واختيار النوع المراد إطلاقه بحسب نوع الهدف، إلى جانب تعامله مع الأهداف البرية والأهداف الجوية.