https://arabic.sputniknews.com/20220507/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرات-مسيرة-لجماعة-أنصار-الله-جنوبي-صعدة-1061956798.html
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" جنوبي صعدة
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" جنوبي صعدة
أعلن الجيش اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إسقاط طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، على الحدود مع... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T15:24+0000
2022-05-07T15:24+0000
2022-05-07T15:24+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الجيش اليمني
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وقال قائد اللواء الثالث عاصفة في الجيش اليمني اللواء محمد العجابي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن "وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء رصدت تحليق طائرات هجومية مسيّرة للحوثيين فوق مواقع الجيش الوطني في جبال كلح الكرس وجبال المدافن في المَلاحِيظ في مديرية الظَاهِر جنوب غربي صعدة".وأضاف العجابي: "أرسلت وحدة الرصد والاستطلاع بلاغاً فورياً لاختراق الطائرات المُسيرة لتقوم وحدة الدفاع الجوي باستهدافها وقصفها"، معتبرا أن "هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية".يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت، في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/التحالف-العربي-ينشر-من-داخل-الطائرة-فيديو-لأسرى-تابعين-لـأنصار-الله-تم-الإفراج-عنهم-1061922296.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" جنوبي صعدة
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أعلن الجيش اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إسقاط طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، على الحدود مع السعودية.
وقال قائد اللواء الثالث عاصفة في الجيش اليمني اللواء محمد العجابي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"
إن "وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء رصدت تحليق طائرات هجومية مسيّرة للحوثيين فوق مواقع الجيش الوطني في جبال كلح الكرس وجبال المدافن في المَلاحِيظ في مديرية الظَاهِر جنوب غربي صعدة".
وأضاف العجابي: "أرسلت وحدة الرصد والاستطلاع بلاغاً فورياً لاختراق الطائرات المُسيرة لتقوم وحدة الدفاع الجوي باستهدافها وقصفها"، معتبرا أن "هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية".
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت، في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله
وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن
منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.