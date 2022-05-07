https://arabic.sputniknews.com/20220507/الحبس-5-سنوات-لشرطي-أمريكي-بسبب-توقيفه-العنيف-لعجوز-مصابة-بالخرف-1061958377.html
الحبس 5 سنوات لشرطي أمريكي بسبب توقيفه العنيف لعجوز مصابة بالخرف
الحبس 5 سنوات لشرطي أمريكي بسبب توقيفه العنيف لعجوز مصابة بالخرف
قضت محكمة أمريكية بسجن شرطي سابق في ولاية كولورادو، 5 سنوات على خلفية توقيفه العنيف لسيدة سبعينية تعاني اضطرابات إدراكية، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بكسور في... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T16:21+0000
2022-05-07T16:21+0000
2022-05-07T16:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتعود القصة إلى حزيران/يونيو 2020، عندما توجهت كارن غارنر البالغة 73 عاما إلى سوبرماركت في مدينة لوفلاند لشراء بعض السلع بقيمة 14 دولارا، بحسب وكالة "فرانس برس".بسبب إصابتها بالخرف، أغفلت كارن غرنر عن الدفع بسبب ما دفع إدارة المتجر للاتصال بالشرطة الأمريكية على الرغم من استعادتهم البضاعة.وأثناء عودتها للمنزل سيرا على الأقدام، أمسك الشرطي أوستن هوب بالمرأة السبعينية.ونتيجة رفضها الانصياع لأوامره التي لم تكن تفهمها على ما يبدو، رماها الشرطي أرضا لتقييدها بالأصداف ووضع يديها خلف ظهرها.وتسببت مشاهد هذا التوقيف العنيف التي تم التقطاها عبر كاميرا مرفقة ببزة الشرطي، في حالة من الغضب العام.وأثناء محاكمته، أقر هوب الذي ترك وظيفته بعد الواقعة، بالذنب في هذا الاعتداء، وقدم اعتذارا لعائلة الضحية واصفا ما ارتكبه بأنه "مخز فعلا".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-راكبا-فتح-باب-الطوارئ-بالطائرة-ومشى-فوق-جناحها-1061926811.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الحبس 5 سنوات لشرطي أمريكي بسبب توقيفه العنيف لعجوز مصابة بالخرف
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قضت محكمة أمريكية بسجن شرطي سابق في ولاية كولورادو، 5 سنوات على خلفية توقيفه العنيف لسيدة سبعينية تعاني اضطرابات إدراكية، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بكسور في أنحاء مختلفة في جسمها.
وتعود القصة إلى حزيران/يونيو 2020، عندما توجهت كارن غارنر البالغة 73 عاما إلى سوبرماركت في مدينة لوفلاند لشراء بعض السلع بقيمة 14 دولارا، بحسب وكالة "فرانس برس".
بسبب إصابتها بالخرف، أغفلت كارن غرنر عن الدفع بسبب ما دفع إدارة المتجر للاتصال بالشرطة الأمريكية
على الرغم من استعادتهم البضاعة.
وأثناء عودتها للمنزل سيرا على الأقدام، أمسك الشرطي أوستن هوب بالمرأة السبعينية.
ونتيجة رفضها الانصياع لأوامره التي لم تكن تفهمها على ما يبدو، رماها الشرطي أرضا لتقييدها بالأصداف ووضع يديها خلف ظهرها.
وتسببت مشاهد هذا التوقيف العنيف التي تم التقطاها عبر كاميرا مرفقة ببزة الشرطي، في حالة من الغضب العام.
وأثناء محاكمته، أقر هوب الذي ترك وظيفته بعد الواقعة، بالذنب في هذا الاعتداء، وقدم اعتذارا لعائلة الضحية واصفا ما ارتكبه بأنه "مخز فعلا".