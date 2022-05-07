https://arabic.sputniknews.com/20220507/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-من-رد-حاسم-يبعث-على-الندم-وبمستوى-أكبر-وأقوى-1061943252.html

الحرس الثوري الإيراني يحذر من "رد حاسم يبعث على الندم" وبمستوى أكبر وأقوى

الحرس الثوري الإيراني يحذر من "رد حاسم يبعث على الندم" وبمستوى أكبر وأقوى

حذر الحرس الثوري الإيراني، الأعداء من رد حاسم يبعث على الندم، وبمستوى أكبر وأقوى، حال تهديهم المصالح والثروات الإيرانية في البحر. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T09:49+0000

2022-05-07T09:49+0000

2022-05-07T09:49+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، إن "جميع القوات العسكرية في إيران قد بلغت مستوى مناسبا من الجهوزية القتالية بفضل الله، وتنتظر صدور الأوامر لتنفيذها بفارغ الصبر"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف تنكسيري: "سنساعد أي مظلوم نجده في العالم ولا ننتظر مديح ظلّام العالم ومنهم أمريكا المجرمة والصهاينة قاتلي الأطفال، فهؤلاء هم الظالمون ونحن المظلومون المقتدرون وقد امتلكنا الشهامة للدفاع عن أنفسنا بكل اقتدار بفضل الثورة الإسلامية"، متابعا: "من دواعي الفخر أن يعادي أعداء الإسلام والظالمون، حراس الثورة والمدافعين عنها".وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قال إن أسلحة الدمار الشامل لا تحظى بأي مكانة في النهج الإسلامي.وأكدت وكالة إرنا أن تصريحات اللواء سلامي جاءت خلال مراسم اختتام مسابقات "القرآن الكريم" العامة للحرس الثوري الإيراني، والتي أقيمت، الخميس الماضي، في الروضة مدينة مشهد، شرقي البلاد.وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن السلاح النووي باعتباره أحد أنواع أسلحة الدمار الشامل، لا يحظى بأي مكانة لدى المنظومة الإسلامية، مشيرا إلى أن "الدين الحنيف لا يؤيد اللجوء إلى هذا النهج في مواجهة العدو".وتابع اللواء سلامي: "إن الولي الفقيه أعلن عن هذا الموقف لتصدي القوى العالمية التي تمتلك السلاح النووي، مقررا في سياق الامتثال إلى تعاليم القرآن الكريم حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل".في سياق متصل، قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي تنكسيري، السبت الماضي، إن بلاده لا تسمح بالتطاول على المصالح الوطنية إطلاقا، مشددا على أن الحدود البحرية الإيرانية "في أفضل حال".وأكد تنكسيري خلال استعراضه آخر المستجدات المتعلقة بالحدود البحرية لإيران أنها "تتمتع بأحسن الظروف".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "بحرية الحرس الثوري لديها استشراف أمني تام على صعيد الخليج الفارسي ومضيق هرمز والشواطئ الجنوبية والشمالية للبلاد، وهي قادرة على رصد تحركات الأعداء كافة".وأضاف: "لو شعرنا بوجود أي تهديد ضد مصالح نظامنا المقدس ومواردنا الوطنية، سنوجّه رداً قاسياً على هذه التحركات وبما يلقي الندم في قلوب الأعداء".

https://arabic.sputniknews.com/20220429/الحرس-الثوري-يعلن-عن-عملية-ناجحة-لطائرات-مسيرة-فوق-إسرائيل-1061732324.html

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني