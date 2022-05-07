https://arabic.sputniknews.com/20220507/الحكومة-الإثيوبية-تواجه-اتهامات-بإخفاء-أدلة-على-التطهير-العرقي-في-تيغراي-1061948313.html
الحكومة الإثيوبية تواجه اتهامات بإخفاء أدلة على التطهير العرقي في تيغراي
الحكومة الإثيوبية تواجه اتهامات بإخفاء أدلة على التطهير العرقي في تيغراي
تواجه الحكومة الإثيوبية اتهامات بإخفاء أدلة تثبت تورطها في جرائم التطهير العرقي في تيغراي، وذلك بعدما عبث مجهولون بمقابر تضم رفات مئات الأشخاص. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T11:47+0000
2022-05-07T11:47+0000
2022-05-07T11:47+0000
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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن العبث بتلك المقابر اعتبر حملة منظمة لطمس أدلة تثبت حدوث تطهير عرقي على أساس قبلي في غربي إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وفقا لمقابلات مع 15 من شهود العيان.وأفاد شهود عيان بأنه تم التعرف على أشخاص ينتمون لقوات الأمن من إقليم أمهرة المجاور الذي تسيطر قواته على غربي تيغراي وهم ينبشون المزيد من المقابر الجماعية.وأضاف شهود العيان باستمرار أعمال إخراج مئات الجثث من تلك المقابر وحرقها ثم نقل ما تبقى من الرفات بعيدا عن المنطقة.يأتي ذلك بعدما اعترفت القوات الحكومة الإثيوبية بأنها حفرت القبور بالفعل ولكنها قالت في الوقت ذاته، إن عمليات الحفر أظهرت أدلة على أن قوات تيغراي قد نفذت حملات قتل بدوافع عرقية في العقود الأخيرة.وفي وقت سابق، نفت الحكومة الإثيوبية، ما أعلن عن المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي بأن قواتها انسحبت في منطقة عفار. وقال المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، إن قوات تيغراي لا تزال في عفار.وقال مفوض شرطة عفار، أحمد حريف، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن القوات التيغراية لا تزال في أربع مناطق على حدود تيغراي، وهي كونيبا وأبالا وبرهالة وماغال، ولم تتحرك منذ يوم الاثنين الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الحكومة الإثيوبية تواجه اتهامات بإخفاء أدلة على التطهير العرقي في تيغراي
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تواجه الحكومة الإثيوبية اتهامات بإخفاء أدلة تثبت تورطها في جرائم التطهير العرقي في تيغراي، وذلك بعدما عبث مجهولون بمقابر تضم رفات مئات الأشخاص.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي
" إن العبث بتلك المقابر اعتبر حملة منظمة لطمس أدلة تثبت حدوث تطهير عرقي على أساس قبلي في غربي إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وفقا لمقابلات مع 15 من شهود العيان.
وأفاد شهود عيان بأنه تم التعرف على أشخاص ينتمون لقوات الأمن من إقليم أمهرة المجاور الذي تسيطر قواته على غربي تيغراي وهم ينبشون المزيد من المقابر الجماعية.
وأضاف شهود العيان باستمرار أعمال إخراج مئات الجثث من تلك المقابر وحرقها ثم نقل ما تبقى من الرفات بعيدا عن المنطقة.
يأتي ذلك بعدما اعترفت القوات الحكومة الإثيوبية بأنها حفرت القبور بالفعل ولكنها قالت في الوقت ذاته، إن عمليات الحفر أظهرت أدلة على أن قوات تيغراي قد نفذت حملات قتل بدوافع عرقية في العقود الأخيرة.
وفي وقت سابق، نفت الحكومة الإثيوبية
، ما أعلن عن المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي بأن قواتها انسحبت في منطقة عفار. وقال المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، إن قوات تيغراي لا تزال في عفار.
وقال مفوض شرطة عفار، أحمد حريف، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن القوات التيغراية لا تزال في أربع مناطق على حدود تيغراي، وهي كونيبا وأبالا وبرهالة وماغال، ولم تتحرك منذ يوم الاثنين الماضي.