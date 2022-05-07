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الحكومة التونسية: نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد
الحكومة التونسية: نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد
أعلنت الحكومة التونسية، اليوم السبت، أنها نجحت في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T19:31+0000
2022-05-07T19:31+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في كلمة ألقتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن، خلال فعالية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة تونس، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، بحسب موقع "موازييك إف إم".وقالت رئيسة الوزراء إن حكومتها حرصت على تركيز جميع جهودها لتحمل مسؤولياتها للخروج بالبلاد من أزمتها والإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، رغم "التحديات والتراكمات".وأضافت نجلاء بودن: "لا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية، وفي صرف الأجور في آجالها".وذكرت أن الحكومة تمكنت من تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية.وفي مطلع العام الجاري، أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن حجم الدين العمومي سيرتفع، مع نهاية 2022، ليمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.وبحسب تقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022، فإن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية العام الجاري إلى 114.142 مليار دينار (39.77 مليار دولار) مقابل 107.844 مليار دينار مع نهاية سنة 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.
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أخبار تونس اليوم

الحكومة التونسية: نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد

19:31 GMT 07.05.2022
© REUTERS / HANDOUT رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تونس 29 سبتمبر 2021
 رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تونس 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت الحكومة التونسية، اليوم السبت، أنها نجحت في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن، خلال فعالية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة تونس، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، بحسب موقع "موازييك إف إم".
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10:33 GMT
وقالت رئيسة الوزراء إن حكومتها حرصت على تركيز جميع جهودها لتحمل مسؤولياتها للخروج بالبلاد من أزمتها والإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، رغم "التحديات والتراكمات".
وأضافت نجلاء بودن: "لا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية، وفي صرف الأجور في آجالها".
وذكرت أن الحكومة تمكنت من تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية.
وفي مطلع العام الجاري، أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن حجم الدين العمومي سيرتفع، مع نهاية 2022، ليمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022، فإن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية العام الجاري إلى 114.142 مليار دينار (39.77 مليار دولار) مقابل 107.844 مليار دينار مع نهاية سنة 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.
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