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الحكومة العراقية تتوعد مستخدمي الأسلحة الثقيلة في النزاعات العشائرية
الحكومة العراقية تتوعد مستخدمي الأسلحة الثقيلة في النزاعات العشائرية
توعدت السلطات العراقية، اليوم السبت، بملاحقة مستخدمي الأسلحة الثقيلة في النزاعات العشائرية، مؤكدة أن حيازتها مخالفة للقانون. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T18:03+0000
2022-05-07T18:03+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم القوات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الخفاجي إن قوات الأمن العراقية تلاحق المتسببين في النزاعات العشائرية وتتحرك على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقومون بها.وأكد المسؤول العراقي أن استخدام بعض العشائر للأسلحة الثقيلة مخالف للقانون ويعرض من يحمله للمساءلة القانونية وللملاحقة، موضحا أنه يتم إلقاء القبض على كل من يستخدم هذا السلاح.وأشار إلى أن القانون لا يسمح باستخدام أية أسلحة سواء أكانت خفيفة أم متوسطة أم ثقيلة في النزاعات.وقال الخفاجي إن قوات الأمن تبذل جهدا كبيرا لمواجهة النزاعات العشائرية ومن يتورط فيها.تأتي تصريحات الخفاجي في أعقاب مقتل 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، إصابة 10 آخرين بجروح، في اشتباكات مسلحة يوم الأربعاء، بين أبناء عشيرة واحدة في محافظة ميسان جنوبي العراق.وذكرت مصادر أمنية وطبية أن المواجهات اندلعت على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/العراق-يدرس-إلغاء-ما-تبقى-من-قيود-كورونا-1061956492.html
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أخبار العراق اليوم

الحكومة العراقية تتوعد مستخدمي الأسلحة الثقيلة في النزاعات العشائرية

18:03 GMT 07.05.2022
© Photo / Iraqi Security Media Cellالجيش العراقي يدمر أوكارا لـ"داعش" في الحدود مع السعودية
الجيش العراقي يدمر أوكارا لـداعش في الحدود مع السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Photo / Iraqi Security Media Cell
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توعدت السلطات العراقية، اليوم السبت، بملاحقة مستخدمي الأسلحة الثقيلة في النزاعات العشائرية، مؤكدة أن حيازتها مخالفة للقانون.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم القوات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال الخفاجي إن قوات الأمن العراقية تلاحق المتسببين في النزاعات العشائرية وتتحرك على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقومون بها.
وأكد المسؤول العراقي أن استخدام بعض العشائر للأسلحة الثقيلة مخالف للقانون ويعرض من يحمله للمساءلة القانونية وللملاحقة، موضحا أنه يتم إلقاء القبض على كل من يستخدم هذا السلاح.
وأشار إلى أن القانون لا يسمح باستخدام أية أسلحة سواء أكانت خفيفة أم متوسطة أم ثقيلة في النزاعات.
وقال الخفاجي إن قوات الأمن تبذل جهدا كبيرا لمواجهة النزاعات العشائرية ومن يتورط فيها.
تأتي تصريحات الخفاجي في أعقاب مقتل 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، إصابة 10 آخرين بجروح، في اشتباكات مسلحة يوم الأربعاء، بين أبناء عشيرة واحدة في محافظة ميسان جنوبي العراق.
وذكرت مصادر أمنية وطبية أن المواجهات اندلعت على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية.
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