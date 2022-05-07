https://arabic.sputniknews.com/20220507/الخارجية-التايوانية-نأمل-أن-يفرض-العالم-عقوبات-على-الصين-في-حال-غزوها-لنا-1061951246.html
الخارجية التايوانية: نأمل أن يفرض العالم عقوبات على الصين في حال غزوها لنا
الخارجية التايوانية: نأمل أن يفرض العالم عقوبات على الصين في حال غزوها لنا
أعرب وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، اليوم السبت، عن أمله في أن يفرض العالم عقوبات على الصين، في حال غزوها لبلاده. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:54+0000
2022-05-07T12:54+0000
2022-05-07T12:54+0000
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وقال إنه يأمل أن يفرض العالم عقوبات على بكين إذا غزت بلاده، مثلما يفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".وفي حديثه للصحفيين في تايبيه، في حدث بمناسبة تأسيس ما سيصبح الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية التايواني إنه "من المهم الوقوف مع الآخرين في إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفرض عقوبات على كل من روسيا وبيلاروسيا".وأضاف: "في المستقبل، إذا تعرضنا للتهديد بالقوة من قبل الصين أو تم غزونا، فإننا نأمل بالطبع أن يتمكن المجتمع الدولي من فهم تايوان ودعمها، وفرض عقوبات على هذه الأنواع من السلوكيات العدوانية".وتابع: "لذلك فإن تايوان تقف إلى جانب المجتمع الدولي وتتخذ هذه الإجراءات"، في إشارة إلى العقوبات.ورفعت تايوان مستوى التأهب منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خوفا من قيام الصين بغزوها، على الرغم من أن الحكومة في تايبيه لم تبلغ عن أي علامات على هجوم صيني وشيك.وتعتبر الصين تايوان أنها مقاطعة صينية، وهي وجهة نظر تنازعها بشدة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تايبيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/البنتاغون-لا-نرى-أي-مؤشر-على-نية-الصين-لمهاجمة-تايوان-1061934706.html
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الصين, أخبار تايوان, العالم
الخارجية التايوانية: نأمل أن يفرض العالم عقوبات على الصين في حال غزوها لنا
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أعرب وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، اليوم السبت، عن أمله في أن يفرض العالم عقوبات على الصين، في حال غزوها لبلاده.
وقال إنه يأمل أن يفرض العالم عقوبات على بكين إذا غزت بلاده، مثلما يفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز"
.
وفي حديثه للصحفيين في تايبيه، في حدث بمناسبة تأسيس ما سيصبح الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية التايواني إنه "من المهم الوقوف مع الآخرين في إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفرض عقوبات على كل من روسيا وبيلاروسيا".
وأضاف: "في المستقبل، إذا تعرضنا للتهديد بالقوة من قبل الصين أو تم غزونا، فإننا نأمل بالطبع أن يتمكن المجتمع الدولي من فهم تايوان ودعمها، وفرض عقوبات على هذه الأنواع من السلوكيات العدوانية".
وتابع: "لذلك فإن تايوان تقف إلى جانب المجتمع الدولي وتتخذ هذه الإجراءات"، في إشارة إلى العقوبات.
ورفعت تايوان مستوى التأهب منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خوفا من قيام الصين بغزوها، على الرغم من أن الحكومة في تايبيه لم تبلغ عن أي علامات على هجوم صيني وشيك.
وتعتبر الصين تايوان أنها مقاطعة صينية، وهي وجهة نظر تنازعها بشدة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تايبيه.