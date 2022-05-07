https://arabic.sputniknews.com/20220507/الخارجية-التايوانية-نأمل-أن-يفرض-العالم-عقوبات-على-الصين-في-حال-غزوها-لنا-1061951246.html

الخارجية التايوانية: نأمل أن يفرض العالم عقوبات على الصين في حال غزوها لنا

الخارجية التايوانية: نأمل أن يفرض العالم عقوبات على الصين في حال غزوها لنا

أعرب وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، اليوم السبت، عن أمله في أن يفرض العالم عقوبات على ‏الصين، في حال غزوها لبلاده.‏ 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T12:54+0000

2022-05-07T12:54+0000

2022-05-07T12:54+0000

الصين

أخبار تايوان

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061951221_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e24e5d3b537e2de37aad69b802501eb3.jpg

وقال إنه يأمل أن يفرض العالم عقوبات على بكين إذا غزت بلاده، مثلما يفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".وفي حديثه للصحفيين في تايبيه، في حدث بمناسبة تأسيس ما سيصبح الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية التايواني إنه "من المهم الوقوف مع الآخرين في إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفرض عقوبات على كل من روسيا وبيلاروسيا".وأضاف: "في المستقبل، إذا تعرضنا للتهديد بالقوة من قبل الصين أو تم غزونا، فإننا نأمل بالطبع أن يتمكن المجتمع الدولي من فهم تايوان ودعمها، وفرض عقوبات على هذه الأنواع من السلوكيات العدوانية".وتابع: "لذلك فإن تايوان تقف إلى جانب المجتمع الدولي وتتخذ هذه الإجراءات"، في إشارة إلى العقوبات.ورفعت تايوان مستوى التأهب منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خوفا من قيام الصين بغزوها، على الرغم من أن الحكومة في تايبيه لم تبلغ عن أي علامات على هجوم صيني وشيك.وتعتبر الصين تايوان أنها مقاطعة صينية، وهي وجهة نظر تنازعها بشدة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تايبيه.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/البنتاغون-لا-نرى-أي-مؤشر-على-نية-الصين-لمهاجمة-تايوان-1061934706.html

الصين

أخبار تايوان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, أخبار تايوان, العالم