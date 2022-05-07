https://arabic.sputniknews.com/20220507/الخطوط-الجوية-النيجيرية-تعلق-عملياتها-بسبب-ارتفاع-أسعار-الوقود-1061944765.html
الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
ذكرت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم السبت، نقلاً عن بيان مشترك لشركات الطيران، أن شركات الطيران النيجيرية ستنهي عملياتها اعتبارا من 9 مايو/أيار حتى إشعار آخر بسبب... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:11+0000
2022-05-07T10:11+0000
2022-05-07T10:11+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "فانغارد" عن البيان: "يرغب مشغلو الخطوط الجوية النيجيرية (AON) في إبلاغ الجمهور بأسف أن شركات الطيران الأعضاء ستوقف عملياتها على الصعيد الوطني اعتبارا من يوم الاثنين 9 مايو 2022 وحتى إشعار آخر".وأضاف البيان أنه على الرغم من جهود الحكومة، تستمر أسعار وقود الطائرات في الارتفاع، مما يقوض "استدامة العمليات والجدوى المالية لشركات الطيران".وقد أُوصي المسافرون بمراجعة مسارات رحلاتهم لتجنب الاختناقات في المطارات النيجيرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
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ذكرت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم السبت، نقلاً عن بيان مشترك لشركات الطيران، أن شركات الطيران النيجيرية ستنهي عملياتها اعتبارا من 9 مايو/أيار حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.
ونقلت صحيفة "فانغارد" عن البيان: "يرغب مشغلو الخطوط الجوية النيجيرية (AON) في إبلاغ الجمهور بأسف أن شركات الطيران الأعضاء ستوقف عملياتها على الصعيد الوطني اعتبارا من يوم الاثنين 9 مايو 2022 وحتى إشعار آخر".
وأضاف البيان أنه على الرغم من جهود الحكومة، تستمر أسعار وقود الطائرات في الارتفاع، مما يقوض "استدامة العمليات والجدوى المالية لشركات الطيران".
وقد أُوصي المسافرون بمراجعة مسارات رحلاتهم لتجنب الاختناقات في المطارات النيجيرية.