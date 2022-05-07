https://arabic.sputniknews.com/20220507/الدفاع-المدني-العراقي-يسيطر-على-حريق-في-مستشفى-بالموصل-1061969704.html
الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق في مستشفى بالموصل
الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق في مستشفى بالموصل
سيطرة قوات الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، على حريق اندلع في مستشفى نينوى الأهلي في الموصل. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:35+0000
2022-05-07T21:35+0000
2022-05-07T21:35+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050029316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6107aa85b0678e41c5d4f3384c7106f.jpg
وأكدت مديرية الدفاع المدني، إخماد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.وقال المديرية في بيانها إن "فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائية مع غرفة غسيل الملابس في الطابق الثاني داخل مبنى مستشفى نينوى الأهلي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل".وأضافت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرقها طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى ردهات المستشفى وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، ولفتت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة".وأعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الشهر الماضي، تسجيل ألفي حادث حريق شهريا خلال العام الحالي.وقال المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواف صباح شاكر إن قانون الدفاع المدني غير كاف ورادع لأصحاب المشروعات المخالفة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من الحرائق.وأوضح أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت أكثر من 6 آلاف حادث حريق في أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان.وبين أن الحوادث في أغلبها وقعت بسبب الإهمال في شروط السلامة والأمان.ولفت إلى أن هناك مساعي لتعديل قانون الدفاع المدني، تتضمن غلق المشروع بالكامل في حال عدم الامتثال لتوصيات الدفاع المدني.وذكر المسؤول العراقي أن الدفاع المدني في طور إعداد الارشادات والتوصيات للمواطنين بشأن خطة العيد".
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-المدني-العراقي-ينقذ-سوق-مريدي-من-حريق-مدمر-1060585205.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050029316_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bf25490537b170452728717f9439b114.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق في مستشفى بالموصل
تابعنا عبر
سيطرة قوات الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، على حريق اندلع في مستشفى نينوى الأهلي في الموصل.
وأكدت مديرية الدفاع المدني، إخماد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.
وقال المديرية في بيانها إن "فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائية مع غرفة غسيل الملابس في الطابق الثاني داخل مبنى مستشفى نينوى الأهلي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل".
وأضافت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)
، أن "فرقها طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى ردهات المستشفى وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، ولفتت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة".
وأعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الشهر الماضي، تسجيل ألفي حادث حريق شهريا خلال العام الحالي.
وقال المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواف صباح شاكر إن قانون الدفاع المدني
غير كاف ورادع لأصحاب المشروعات المخالفة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من الحرائق.
وأشار المنسق الإعلامي إلى أن العراق شهد خلال العام الحالي، 2000 حادث حريق شهريا.
وأوضح أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت أكثر من 6 آلاف حادث حريق في أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان.
وبين أن الحوادث في أغلبها وقعت بسبب الإهمال في شروط السلامة والأمان.
ولفت إلى أن هناك مساعي لتعديل قانون الدفاع المدني، تتضمن غلق المشروع بالكامل في حال عدم الامتثال لتوصيات الدفاع المدني.
وذكر المسؤول العراقي أن الدفاع المدني في طور إعداد الارشادات والتوصيات للمواطنين بشأن خطة العيد".