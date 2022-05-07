عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الدفاع-المدني-العراقي-يسيطر-على-حريق-في-مستشفى-بالموصل-1061969704.html
الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق في مستشفى بالموصل
الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق في مستشفى بالموصل
سيطرة قوات الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، على حريق اندلع في مستشفى نينوى الأهلي في الموصل. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:35+0000
2022-05-07T21:35+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050029316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6107aa85b0678e41c5d4f3384c7106f.jpg
وأكدت مديرية الدفاع المدني، إخماد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.وقال المديرية في بيانها إن "فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائية مع غرفة غسيل الملابس في الطابق الثاني داخل مبنى مستشفى نينوى الأهلي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل".وأضافت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرقها طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى ردهات المستشفى وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، ولفتت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة".وأعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الشهر الماضي، تسجيل ألفي حادث حريق شهريا خلال العام الحالي.وقال المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواف صباح شاكر إن قانون الدفاع المدني غير كاف ورادع لأصحاب المشروعات المخالفة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من الحرائق.وأوضح أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت أكثر من 6 آلاف حادث حريق في أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان.وبين أن الحوادث في أغلبها وقعت بسبب الإهمال في شروط السلامة والأمان.ولفت إلى أن هناك مساعي لتعديل قانون الدفاع المدني، تتضمن غلق المشروع بالكامل في حال عدم الامتثال لتوصيات الدفاع المدني.وذكر المسؤول العراقي أن الدفاع المدني في طور إعداد الارشادات والتوصيات للمواطنين بشأن خطة العيد".
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-المدني-العراقي-ينقذ-سوق-مريدي-من-حريق-مدمر-1060585205.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050029316_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bf25490537b170452728717f9439b114.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق في مستشفى بالموصل

21:35 GMT 07.05.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseerمستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
تابعنا عبرTelegram
سيطرة قوات الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، على حريق اندلع في مستشفى نينوى الأهلي في الموصل.
وأكدت مديرية الدفاع المدني، إخماد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.
وقال المديرية في بيانها إن "فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائية مع غرفة غسيل الملابس في الطابق الثاني داخل مبنى مستشفى نينوى الأهلي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل".
وأضافت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرقها طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى ردهات المستشفى وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، ولفتت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة".
وأعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الشهر الماضي، تسجيل ألفي حادث حريق شهريا خلال العام الحالي.
الحريق الذي التهم مئات المحال التجارية في سوق بإقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
الدفاع المدني العراقي ينقذ سوق مريدي من حريق مدمر
28 مارس, 19:10 GMT
وقال المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواف صباح شاكر إن قانون الدفاع المدني غير كاف ورادع لأصحاب المشروعات المخالفة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من الحرائق.
وأشار المنسق الإعلامي إلى أن العراق شهد خلال العام الحالي، 2000 حادث حريق شهريا.
وأوضح أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت أكثر من 6 آلاف حادث حريق في أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان.
وبين أن الحوادث في أغلبها وقعت بسبب الإهمال في شروط السلامة والأمان.
ولفت إلى أن هناك مساعي لتعديل قانون الدفاع المدني، تتضمن غلق المشروع بالكامل في حال عدم الامتثال لتوصيات الدفاع المدني.
وذكر المسؤول العراقي أن الدفاع المدني في طور إعداد الارشادات والتوصيات للمواطنين بشأن خطة العيد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала