https://arabic.sputniknews.com/20220507/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-لمسافة-600-كيلومتر-1061939305.html
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا على مسافة 600 كيلومتر
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا على مسافة 600 كيلومتر
أعلن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، للصحفيين أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت صاروخا باليستيا واحدا من غواصة باتجاه بحر اليابان. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T07:23+0000
2022-05-07T07:23+0000
2022-05-07T07:25+0000
كوريا الشمالية
اليابان
رصد عسكري
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وقال وزير الدفاع الياباني: "ما زلنا نحلل المعلومات، لكن بحسب تقييمنا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا واحدا من غواصة. المدى التقريبي لرحلته كان نحو 600 كيلومتر وارتفاع الرحلة نحو 50 كيلومترا".ووصف الوزير إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ بأنه أمر"غير مقبول على الإطلاق وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"، وشدد على أنه "تم إرسال احتجاج لكوريا الديمقراطية عبر سفارتنا في بكين".وكان جهاز الأمن البحري الياباني قد قال، في صباح اليوم السبت، نقلاً عن وزارة الدفاع، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
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كوريا الشمالية, اليابان, رصد عسكري
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا على مسافة 600 كيلومتر
07:23 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 07:25 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، للصحفيين أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت صاروخا باليستيا واحدا من غواصة باتجاه بحر اليابان.
وقال وزير الدفاع الياباني: "ما زلنا نحلل المعلومات، لكن بحسب تقييمنا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا واحدا من غواصة. المدى التقريبي لرحلته كان نحو 600 كيلومتر وارتفاع الرحلة نحو 50 كيلومترا".
ووصف الوزير إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ بأنه أمر"غير مقبول على الإطلاق وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"، وشدد على أنه "تم إرسال احتجاج لكوريا الديمقراطية عبر سفارتنا في بكين".
وكان جهاز الأمن البحري الياباني قد قال، في صباح اليوم السبت، نقلاً عن وزارة الدفاع، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.