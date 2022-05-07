https://arabic.sputniknews.com/20220507/الصليب-الأحمر-ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-فندق-في-كوبا-إلى-32--1061960714.html
الصليب الأحمر: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار فندق في كوبا إلى 32
الصليب الأحمر: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار فندق في كوبا إلى 32
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع في فندق في العاصمة الكوبية هافانا إلى 32 شخصا، إضافة إلى فقدان 19 آخرين. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T17:14+0000
2022-05-07T17:14+0000
2022-05-07T17:14+0000
العالم
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وقالت المتحدثة الإقليمية للصليب الأحمر غلوريا بونين، في بيان: "إن عدد قتلى انفجار فندق ساراتوغا في هافانا ارتفع إلى 32 وفقدان 19 آخرين".وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار الذي وقع، أمس الجمعة، في فندق ساراتوغا وسط هافانا، نجم عن تسرب غاز خلال عملية إمداد بواسطة شاحنة صهريج، ما أدى لتدمير جزء من المبنى وألحق أضراراً بالمباني المجاورة.
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العالم
الصليب الأحمر: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار فندق في كوبا إلى 32
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع في فندق في العاصمة الكوبية هافانا إلى 32 شخصا، إضافة إلى فقدان 19 آخرين.
وقالت المتحدثة الإقليمية للصليب الأحمر غلوريا بونين، في بيان: "إن عدد قتلى انفجار فندق ساراتوغا في هافانا ارتفع إلى 32 وفقدان 19 آخرين".
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار الذي وقع، أمس الجمعة، في فندق ساراتوغا وسط هافانا، نجم عن تسرب غاز خلال عملية إمداد بواسطة شاحنة صهريج، ما أدى لتدمير جزء من المبنى وألحق أضراراً بالمباني المجاورة.