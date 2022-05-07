https://arabic.sputniknews.com/20220507/الظاهر-كنا-مخدوعين-ضاحي-خلفان-يعلق-على-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1061969209.html

"الظاهر كنا مخدوعين".. ضاحي خلفان يعلق على الأزمة الروسية الأوكرانية

"الظاهر كنا مخدوعين".. ضاحي خلفان يعلق على الأزمة الروسية الأوكرانية

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، إن هناك حدة ضد روسيا لأنها في حرب مع أوكرانيا ولم تكن هناك هذه الحدة عندما كانت أمريكا في حرب ضد العراق،... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T21:24+0000

2022-05-07T21:24+0000

2022-05-07T21:24+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1048568387_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_150ee02c9970eba8ef03365a675eb73b.jpg

وكتب خلفان سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، تناول فيها التعامل الغربي مع روسيا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وقال: "عراقيون طلبوا مساعدة أمريكا لإنقاذهم من صدام فتدخلت أمريكا وكانت النتيجة الملايين من القتلى والمشردين والمهاجرين من العراق.. ولم تنفذ عقوبة واحدة من الغرب على أمريكا.. التي كانت حجتها الأخيرة أن العراق تهدد أمن امريكا القومي".وأضاف: "في المقابل اليوم ترى روسيا أن أوكرانيا تعتدي على مواطنين روس وأنها أي أوكرانيا تهدد أمنها القومي ولم تقتل إلا بضعة آلاف حتى الآن في حربها ورغم ذلك وقفت أوروبا الحرة وأمريكا موقفا يفرض أقسى العقوبات على روسيا".وأكد أن "الأزمة الأوكرانية الروسية فضحت كل منظمات حقوق الإنسان.. فالممارسات التي اتخذت ضد المواطنين الروس في دول تدعي الحضارة والرقي والتقدم ممارسات قرقوشية"، وأنه "رغم ذلك، لم نسمع لهذه المنظمات أي احتجاجات على مصادرة ثروات وأموال وأملاك رعايا روس دون وجه حق من قبل البعض".وأضاف: "من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية مخطئ الأمة الروسية أمة عظيمة يامن لا يقرأ التاريخ".وأشار إلى أنه "ليس من مصلحة العالم أن تكون هناك قوة عظمى وحيدة على الأرض تتحكم في مصيره تعدد القوى.. يجعل الاستقرار العالمي أقوى"، وأضاف: "عندما تشتعل الحرب في أي مكان ليس من الحكمة المساعدة في المزيد من إشعالها.. ولكن الحكمة إطفاء لهيبها".وقال: "عمري يناهز السبعين عامًا.. كنت خلالها أرى الغرب مثالًا يحتذى.. اما اليوم فقد كفرت بهذه الفكرة... مثل إماراتي يقول.. طول عمر وأشبع طماشة.. كنا نرى الغرب نموذج يحتذى.. الظاهر كنا مخدوعين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا