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العراق يتهم إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها
العراق يتهم إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها
اتهم وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، اليوم السبت، إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:50+0000
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أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحمداني لعدد من وسائل الإعلام، في كربلاء، بحسب موقع "السومرية".وقال الوزير العراقي إن: "إيران تقوم بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودهم"، مؤكدا أن تغيير مجرى هذه الأنهار مخالف للقانون الدولي.واعتبر مهدي الحمداني أن طهران تعمل من خلال تغيير مجاري الأنهار على تهجير مجتمعات داخل العراق.وعبر عن أمله في أن تستجيب طهران لعقد مفاوضات ومناقشات خلال الأيام المقبلة لحل هذه الأزمة.وقال إن الوضع الإيراني مبهم بالنسبة لبلاده بسبب ما ينفذون وما يخططون، مضيفا "لا نرى تعاونا من الجانب الايراني لغاية الان، ولا نرى تعاونا بتزويدنا بالبيانات وما هي مشاريعهم".
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران

العراق يتهم إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها

21:50 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 07.05.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammرحلة البحث عن ضحايا ابتلعهم نهر دجلة
رحلة البحث عن ضحايا ابتلعهم نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
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اتهم وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، اليوم السبت، إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحمداني لعدد من وسائل الإعلام، في كربلاء، بحسب موقع "السومرية".
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وقال الوزير العراقي إن: "إيران تقوم بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودهم"، مؤكدا أن تغيير مجرى هذه الأنهار مخالف للقانون الدولي.
واعتبر مهدي الحمداني أن طهران تعمل من خلال تغيير مجاري الأنهار على تهجير مجتمعات داخل العراق.
وعبر عن أمله في أن تستجيب طهران لعقد مفاوضات ومناقشات خلال الأيام المقبلة لحل هذه الأزمة.
وقال إن الوضع الإيراني مبهم بالنسبة لبلاده بسبب ما ينفذون وما يخططون، مضيفا "لا نرى تعاونا من الجانب الايراني لغاية الان، ولا نرى تعاونا بتزويدنا بالبيانات وما هي مشاريعهم".
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