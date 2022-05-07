https://arabic.sputniknews.com/20220507/العراق-يتهم-إيران-بتحويل-مجاري-الأنهار-إلى-داخل-حدودها-1061970192.html
العراق يتهم إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها
العراق يتهم إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها
اتهم وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، اليوم السبت، إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:50+0000
2022-05-07T21:50+0000
2022-05-07T21:51+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحمداني لعدد من وسائل الإعلام، في كربلاء، بحسب موقع "السومرية".وقال الوزير العراقي إن: "إيران تقوم بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودهم"، مؤكدا أن تغيير مجرى هذه الأنهار مخالف للقانون الدولي.واعتبر مهدي الحمداني أن طهران تعمل من خلال تغيير مجاري الأنهار على تهجير مجتمعات داخل العراق.وعبر عن أمله في أن تستجيب طهران لعقد مفاوضات ومناقشات خلال الأيام المقبلة لحل هذه الأزمة.وقال إن الوضع الإيراني مبهم بالنسبة لبلاده بسبب ما ينفذون وما يخططون، مضيفا "لا نرى تعاونا من الجانب الايراني لغاية الان، ولا نرى تعاونا بتزويدنا بالبيانات وما هي مشاريعهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/وزير-النفط-العراقي-ينتقد-إدارة-النشاط-النفطي-بإقليم-كردستان-ويعتبرها-غير-صحيحة-1061969968.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
العراق يتهم إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها
21:50 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
اتهم وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، اليوم السبت، إيران بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحمداني لعدد من وسائل الإعلام، في كربلاء، بحسب موقع "السومرية"
.
وقال الوزير العراقي إن: "إيران تقوم بتحويل مجاري الأنهار إلى داخل حدودهم"، مؤكدا أن تغيير مجرى هذه الأنهار مخالف للقانون الدولي.
واعتبر مهدي الحمداني أن طهران تعمل من خلال تغيير مجاري الأنهار على تهجير مجتمعات داخل العراق.
وعبر عن أمله في أن تستجيب طهران لعقد مفاوضات ومناقشات خلال الأيام المقبلة لحل هذه الأزمة.
وقال إن الوضع الإيراني مبهم بالنسبة لبلاده بسبب ما ينفذون وما يخططون، مضيفا "لا نرى تعاونا من الجانب الايراني لغاية الان، ولا نرى تعاونا بتزويدنا بالبيانات وما هي مشاريعهم".