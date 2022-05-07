https://arabic.sputniknews.com/20220507/القوات-الإسرائيلية-تفجر-منزل-معتقل-فلسطيني-وتصيب-3-شبان-بالرصاص-فيديو-1061951104.html
القوات الإسرائيلية تفجر منزل معتقل فلسطيني وتصيب 3 شبان بالرصاص.. فيديو
القوات الإسرائيلية تفجر منزل معتقل فلسطيني وتصيب 3 شبان بالرصاص.. فيديو
قامت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، بتفجير منزل المعتقل عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:53+0000
2022-05-07T12:53+0000
2022-05-07T12:53+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن مصادر أكدت اقتحام القوات الإسرائيلية "ترافقها 100 دورية عسكرية" بلدة السيلة الحارثية، وقامت بتفجير منزل المعتقل جرادات، بعد أن هدمت جدرانه.ووفقا للمصادر، فقد استفزت القوات الإسرائيلية شبان القرية الذين اشتبكوا معها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي.ولم يكن منزل عمر الوحيد في عائلته الذي تعرض للهدم، ففي الرابع عشر من شهر فبراير/ شباط الماضي، فجرت القوات الإسرائيلية منزل المعتقل محمود جرادات، وسبقه هدم لمنزلين آخرين للعائلة.وتأتي عملية هدم منزل عمر جرادات عقب تصديق المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار هدمه في أبريل/ نيسان الماضي، زاعمة ضلوعه في عملية "حومش"، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
القوات الإسرائيلية تفجر منزل معتقل فلسطيني وتصيب 3 شبان بالرصاص.. فيديو
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قامت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، بتفجير منزل المعتقل عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا"، فإن مصادر أكدت اقتحام القوات الإسرائيلية "ترافقها 100 دورية عسكرية" بلدة السيلة الحارثية، وقامت بتفجير منزل المعتقل جرادات، بعد أن هدمت جدرانه.
ووفقا للمصادر، فقد استفزت القوات الإسرائيلية
شبان القرية الذين اشتبكوا معها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل جرادات بتاريخ ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021، لأخذ قياساته؛ تمهيدا لهدمه.
ولم يكن منزل عمر الوحيد في عائلته الذي تعرض للهدم، ففي الرابع عشر من شهر فبراير/ شباط الماضي، فجرت القوات الإسرائيلية منزل المعتقل محمود جرادات، وسبقه هدم لمنزلين آخرين للعائلة
.
وتأتي عملية هدم منزل عمر جرادات عقب تصديق المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار هدمه في أبريل/ نيسان الماضي، زاعمة ضلوعه في عملية "حومش"، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021، والتي أسفرت عن
مقتل مستوطن.