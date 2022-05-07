https://arabic.sputniknews.com/20220507/المسلحون-الموالون-لواشنطن-يجرون-إحصاء-يثير-مخاوف-السكان-شرقي-سوريا-1061960130.html
المسلحون الموالون لواشنطن يجرون إحصاء يثير مخاوف السكان شرقي سوريا
المسلحون الموالون لواشنطن يجرون إحصاء يثير مخاوف السكان شرقي سوريا
بدأت مؤسسات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، عمليات إحصاء للسكان من جميع مكونات منطقة الجزيرة السورية، في خطوة جديدة للإحصاء السكاني بأهداف سياسية وقومية... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T17:06+0000
2022-05-07T17:06+0000
2022-05-07T17:06+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1050106858_6:0:870:486_1920x0_80_0_0_d0bf5bf9a8c51db5da2af5f946525322.jpg
وأثار الإحصاء مخاوف متجددة لدى السكان العرب، إذ سبق للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي إصدار قانون (حماية وإدارة أملاك الغائبين) الذي أقر تشكيل لجنة من أعضاء التنظيم وأجاز لها إدارة (استثمار) أملاك من غادروا منازلهم لأكثر من عام، حيث يفقد هؤلاء حقهم في ريع أملاكهم "دون المساس بأصل الحق"، إلا أن القانون استثنى العرب الغائبين من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.وأفادت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "المئات من موظفي وإداريي وقياديي ما يسمى "مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة" و"هيئة التربية" التابعين لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، باشروا اليوم السبت 7 أيار/ مايو، عملية إحصاء سكاني في منطقة المالكية ونواحيها الأربعة الواقعة على مثلث الحدود (السوري - العراق - التركي)، أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي سوريا".وتابعت المصادر أن "عملية الإحصاء في المالكية، ستشمل المدينة وبلدات رميلان ومعبدة واليعربية والجوادية، والتي من المقرر أن تستغرق يومين متتالين، حيث تم تعطيل الدوام في جميع المؤسسات المدنية التابعة لـ "قسد" في المناطق المذكورة، وإلزام الأهالي بعدم مغادرة منازلهم كما جميع أصحاب المحال التجارية والاقتصادية بالإغلاق التام ليتمكن لجانها من عمليات الإحصاء السكني بشكل جماعي وتدوين جميع المعلومات"، بحسب المصادر.وبيّنت المصادر أن "الإحصاء يشمل تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين، والأسر الوافدة والنازحة إلى شمال وشرق سوريا، وممتلكات العائلة من منازل وأراضي ومحال تجارية، والسؤال على الأوراق الثبوتية لذلك ومعرفة عدد الموظفين في الدولة السورية من أفراد العائلة وعدد المغادرين البلاد وغير ذلك من المعلومات".بدورها مصادر مقربة من تنظيم "قسد"، أكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "مشروع إحصاء التعداد السكاني يشمل كافة المدن والنواحي والبلدات والقرى في كافة مناطق الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" بالجزيرة السورية، وسيتم على مراحل، وأن إحصاء شبيها أجري في تلك المناطق في شهر أيار عام 2017 م، والتي استخلص منها قانون ما يسمى "حماية وإدارة أملاك الغائب".وأشارت المصادر إلى أن "الهدف من التعداد السكاني هو "إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكان والمساكن التي تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية".وكان تنظيم "قسد" أقر قانوناُ في عام 2020، تحت مسمى " حماية وإدارة أملاك الغائب"، والذي ينص على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة أو أكثر "بقصد الإقامة الدائمة"، ويعرف القانون الغائب بأنه "كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا قبل انم تتراجع عن تطبيق القانون نتيجة الاعتراضات الشعبية الرافضة له".وتقوم اللجنة بإدارة (استثمار) أملاكه طيلة فترة غيابه، ويفقد الغائب حقه في ريع أملاكه "دون المساس بأصل الحق ويخص القانون السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة إذ تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.وكان الرافضين للقانون المذكور بأنه يتعارض مع ما يسمى "العقد الاجتماعي" الذي أصدرته "الإدارة الذاتية" التابعة لتنظيم "قسد" نفسها، فالملكية الخاصة مصانة في ذلك العقد ولا يجوز التعدي أو الاستيلاء عليها، أو التعرض للمالك في كيفية إدارتها واستثمارها حي تعمل ما يسمى "الإدارة " حاليا على تعديل قانون "العقد الاجتماعي" مع ما يتناسب مع طموحاتها وأهدافها هو ما زاد المخاوف لدى السكان في الجزيرة السورية ذات الأغلبية العربية المطلقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1050106858_114:0:762:486_1920x0_80_0_0_e782d26c3c5b4ef58f5dbec8d82cc396.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
المسلحون الموالون لواشنطن يجرون إحصاء يثير مخاوف السكان شرقي سوريا
تابعنا عبر
بدأت مؤسسات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، عمليات إحصاء للسكان من جميع مكونات منطقة الجزيرة السورية، في خطوة جديدة للإحصاء السكاني بأهداف سياسية وقومية وأخرى اجتماعية، والتي تثير المخاوف لدى السكان من مصادرة والاستيلاء على أملاكهم الخاصة.
وأثار الإحصاء مخاوف متجددة لدى السكان العرب، إذ سبق للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي إصدار قانون (حماية وإدارة أملاك الغائبين) الذي أقر تشكيل لجنة من أعضاء التنظيم وأجاز لها إدارة (استثمار) أملاك من غادروا منازلهم لأكثر من عام، حيث يفقد هؤلاء حقهم في ريع أملاكهم "دون المساس بأصل الحق"، إلا أن القانون استثنى العرب الغائبين من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.
وأفادت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "المئات من موظفي وإداريي وقياديي ما يسمى "مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة" و"هيئة التربية" التابعين لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، باشروا اليوم السبت 7 أيار/ مايو، عملية إحصاء سكاني في منطقة المالكية ونواحيها الأربعة الواقعة على مثلث الحدود (السوري - العراق - التركي)، أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي سوريا".
وتابعت المصادر أن "عملية الإحصاء في المالكية، ستشمل المدينة وبلدات رميلان ومعبدة واليعربية والجوادية، والتي من المقرر أن تستغرق يومين متتالين، حيث تم تعطيل الدوام في جميع المؤسسات المدنية التابعة لـ "قسد" في المناطق المذكورة، وإلزام الأهالي بعدم مغادرة منازلهم كما جميع أصحاب المحال التجارية والاقتصادية بالإغلاق التام ليتمكن لجانها من عمليات الإحصاء السكني بشكل جماعي وتدوين جميع المعلومات"، بحسب المصادر.
وبيّنت المصادر أن "الإحصاء يشمل تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين، والأسر الوافدة والنازحة إلى شمال وشرق سوريا، وممتلكات العائلة من منازل وأراضي ومحال تجارية، والسؤال على الأوراق الثبوتية لذلك ومعرفة عدد الموظفين في الدولة السورية من أفراد العائلة وعدد المغادرين البلاد وغير ذلك من المعلومات".
بدورها مصادر مقربة من تنظيم "قسد"، أكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "مشروع إحصاء التعداد السكاني يشمل كافة المدن والنواحي والبلدات والقرى في كافة مناطق الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" بالجزيرة السورية، وسيتم على مراحل، وأن إحصاء شبيها أجري في تلك المناطق في شهر أيار عام 2017 م، والتي استخلص منها قانون ما يسمى "حماية وإدارة أملاك الغائب".
وأشارت المصادر إلى أن "الهدف من التعداد السكاني هو "إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكان والمساكن التي تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية".
وكان تنظيم "قسد" أقر قانوناُ في عام 2020، تحت مسمى " حماية وإدارة أملاك الغائب"، والذي ينص على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة أو أكثر "بقصد الإقامة الدائمة"، ويعرف القانون الغائب بأنه "كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا قبل انم تتراجع عن تطبيق القانون نتيجة الاعتراضات الشعبية الرافضة له".
وتقوم اللجنة بإدارة (استثمار) أملاكه طيلة فترة غيابه، ويفقد الغائب حقه في ريع أملاكه "دون المساس بأصل الحق ويخص القانون السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة إذ تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.
وكان الرافضين للقانون المذكور بأنه يتعارض مع ما يسمى "العقد الاجتماعي" الذي أصدرته "الإدارة الذاتية" التابعة لتنظيم "قسد" نفسها، فالملكية الخاصة مصانة في ذلك العقد ولا يجوز التعدي أو الاستيلاء عليها، أو التعرض للمالك في كيفية إدارتها واستثمارها حي تعمل ما يسمى "الإدارة " حاليا على تعديل قانون "العقد الاجتماعي" مع ما يتناسب مع طموحاتها وأهدافها هو ما زاد المخاوف لدى السكان في الجزيرة السورية ذات الأغلبية العربية المطلقة.