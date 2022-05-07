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https://arabic.sputniknews.com/20220507/المسلحون-الموالون-لواشنطن-يجرون-إحصاء-يثير-مخاوف-السكان-شرقي-سوريا-1061960130.html
المسلحون الموالون لواشنطن يجرون إحصاء يثير مخاوف السكان شرقي سوريا
المسلحون الموالون لواشنطن يجرون إحصاء يثير مخاوف السكان شرقي سوريا
بدأت مؤسسات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، عمليات إحصاء للسكان من جميع مكونات منطقة الجزيرة السورية، في خطوة جديدة للإحصاء السكاني بأهداف سياسية وقومية... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T17:06+0000
2022-05-07T17:06+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأثار الإحصاء مخاوف متجددة لدى السكان العرب، إذ سبق للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي إصدار قانون (حماية وإدارة أملاك الغائبين) الذي أقر تشكيل لجنة من أعضاء التنظيم وأجاز لها إدارة (استثمار) أملاك من غادروا منازلهم لأكثر من عام، حيث يفقد هؤلاء حقهم في ريع أملاكهم "دون المساس بأصل الحق"، إلا أن القانون استثنى العرب الغائبين من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.وأفادت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "المئات من موظفي وإداريي وقياديي ما يسمى "مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة" و"هيئة التربية" التابعين لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، باشروا اليوم السبت 7 أيار/ مايو، عملية إحصاء سكاني في منطقة المالكية ونواحيها الأربعة الواقعة على مثلث الحدود (السوري - العراق - التركي)، أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي سوريا".وتابعت المصادر أن "عملية الإحصاء في المالكية، ستشمل المدينة وبلدات رميلان ومعبدة واليعربية والجوادية، والتي من المقرر أن تستغرق يومين متتالين، حيث تم تعطيل الدوام في جميع المؤسسات المدنية التابعة لـ "قسد" في المناطق المذكورة، وإلزام الأهالي بعدم مغادرة منازلهم كما جميع أصحاب المحال التجارية والاقتصادية بالإغلاق التام ليتمكن لجانها من عمليات الإحصاء السكني بشكل جماعي وتدوين جميع المعلومات"، بحسب المصادر.وبيّنت المصادر أن "الإحصاء يشمل تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين، والأسر الوافدة والنازحة إلى شمال وشرق سوريا، وممتلكات العائلة من منازل وأراضي ومحال تجارية، والسؤال على الأوراق الثبوتية لذلك ومعرفة عدد الموظفين في الدولة السورية من أفراد العائلة وعدد المغادرين البلاد وغير ذلك من المعلومات".بدورها مصادر مقربة من تنظيم "قسد"، أكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "مشروع إحصاء التعداد السكاني يشمل كافة المدن والنواحي والبلدات والقرى في كافة مناطق الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" بالجزيرة السورية، وسيتم على مراحل، وأن إحصاء شبيها أجري في تلك المناطق في شهر أيار عام 2017 م، والتي استخلص منها قانون ما يسمى "حماية وإدارة أملاك الغائب".وأشارت المصادر إلى أن "الهدف من التعداد السكاني هو "إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكان والمساكن التي تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية".وكان تنظيم "قسد" أقر قانوناُ في عام 2020، تحت مسمى " حماية وإدارة أملاك الغائب"، والذي ينص على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة أو أكثر "بقصد الإقامة الدائمة"، ويعرف القانون الغائب بأنه "كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا قبل انم تتراجع عن تطبيق القانون نتيجة الاعتراضات الشعبية الرافضة له".وتقوم اللجنة بإدارة (استثمار) أملاكه طيلة فترة غيابه، ويفقد الغائب حقه في ريع أملاكه "دون المساس بأصل الحق ويخص القانون السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة إذ تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.وكان الرافضين للقانون المذكور بأنه يتعارض مع ما يسمى "العقد الاجتماعي" الذي أصدرته "الإدارة الذاتية" التابعة لتنظيم "قسد" نفسها، فالملكية الخاصة مصانة في ذلك العقد ولا يجوز التعدي أو الاستيلاء عليها، أو التعرض للمالك في كيفية إدارتها واستثمارها حي تعمل ما يسمى "الإدارة " حاليا على تعديل قانون "العقد الاجتماعي" مع ما يتناسب مع طموحاتها وأهدافها هو ما زاد المخاوف لدى السكان في الجزيرة السورية ذات الأغلبية العربية المطلقة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

المسلحون الموالون لواشنطن يجرون إحصاء يثير مخاوف السكان شرقي سوريا

17:06 GMT 07.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaمسلحو "قسد" يطلقون النار على أحد وجهاء قبيلة البكارة في الحسكة، سوريا 10 سبتمبر 201
مسلحو قسد يطلقون النار على أحد وجهاء قبيلة البكارة في الحسكة، سوريا 10 سبتمبر 201 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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بدأت مؤسسات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، عمليات إحصاء للسكان من جميع مكونات منطقة الجزيرة السورية، في خطوة جديدة للإحصاء السكاني بأهداف سياسية وقومية وأخرى اجتماعية، والتي تثير المخاوف لدى السكان من مصادرة والاستيلاء على أملاكهم الخاصة.
وأثار الإحصاء مخاوف متجددة لدى السكان العرب، إذ سبق للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي إصدار قانون (حماية وإدارة أملاك الغائبين) الذي أقر تشكيل لجنة من أعضاء التنظيم وأجاز لها إدارة (استثمار) أملاك من غادروا منازلهم لأكثر من عام، حيث يفقد هؤلاء حقهم في ريع أملاكهم "دون المساس بأصل الحق"، إلا أن القانون استثنى العرب الغائبين من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.
وأفادت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "المئات من موظفي وإداريي وقياديي ما يسمى "مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة" و"هيئة التربية" التابعين لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، باشروا اليوم السبت 7 أيار/ مايو، عملية إحصاء سكاني في منطقة المالكية ونواحيها الأربعة الواقعة على مثلث الحدود (السوري - العراق - التركي)، أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي سوريا".
وتابعت المصادر أن "عملية الإحصاء في المالكية، ستشمل المدينة وبلدات رميلان ومعبدة واليعربية والجوادية، والتي من المقرر أن تستغرق يومين متتالين، حيث تم تعطيل الدوام في جميع المؤسسات المدنية التابعة لـ "قسد" في المناطق المذكورة، وإلزام الأهالي بعدم مغادرة منازلهم كما جميع أصحاب المحال التجارية والاقتصادية بالإغلاق التام ليتمكن لجانها من عمليات الإحصاء السكني بشكل جماعي وتدوين جميع المعلومات"، بحسب المصادر.
وبيّنت المصادر أن "الإحصاء يشمل تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين، والأسر الوافدة والنازحة إلى شمال وشرق سوريا، وممتلكات العائلة من منازل وأراضي ومحال تجارية، والسؤال على الأوراق الثبوتية لذلك ومعرفة عدد الموظفين في الدولة السورية من أفراد العائلة وعدد المغادرين البلاد وغير ذلك من المعلومات".
بدورها مصادر مقربة من تنظيم "قسد"، أكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "مشروع إحصاء التعداد السكاني يشمل كافة المدن والنواحي والبلدات والقرى في كافة مناطق الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" بالجزيرة السورية، وسيتم على مراحل، وأن إحصاء شبيها أجري في تلك المناطق في شهر أيار عام 2017 م، والتي استخلص منها قانون ما يسمى "حماية وإدارة أملاك الغائب".
وأشارت المصادر إلى أن "الهدف من التعداد السكاني هو "إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكان والمساكن التي تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية".
وكان تنظيم "قسد" أقر قانوناُ في عام 2020، تحت مسمى " حماية وإدارة أملاك الغائب"، والذي ينص على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة أو أكثر "بقصد الإقامة الدائمة"، ويعرف القانون الغائب بأنه "كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا قبل انم تتراجع عن تطبيق القانون نتيجة الاعتراضات الشعبية الرافضة له".
وتقوم اللجنة بإدارة (استثمار) أملاكه طيلة فترة غيابه، ويفقد الغائب حقه في ريع أملاكه "دون المساس بأصل الحق ويخص القانون السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة إذ تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.
وكان الرافضين للقانون المذكور بأنه يتعارض مع ما يسمى "العقد الاجتماعي" الذي أصدرته "الإدارة الذاتية" التابعة لتنظيم "قسد" نفسها، فالملكية الخاصة مصانة في ذلك العقد ولا يجوز التعدي أو الاستيلاء عليها، أو التعرض للمالك في كيفية إدارتها واستثمارها حي تعمل ما يسمى "الإدارة " حاليا على تعديل قانون "العقد الاجتماعي" مع ما يتناسب مع طموحاتها وأهدافها هو ما زاد المخاوف لدى السكان في الجزيرة السورية ذات الأغلبية العربية المطلقة.
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