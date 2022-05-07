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https://arabic.sputniknews.com/20220507/المشاركون-بالعملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-موجودون-أثناء-بروفة-العرض-العسكري-1061941865.html
المشاركون بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا موجودون أثناء بروفة العرض العسكري
المشاركون بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا موجودون أثناء بروفة العرض العسكري
قاد الطاقم الاحتفالي للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عربات عسكرية على طول الساحة الحمراء في موسكو خلال بروفة العرض العسكري تكريما للذكرى الـ... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T09:16+0000
2022-05-07T09:58+0000
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شارك 11 ألف جندي في البروفة، وتم إشراك 131 وحدة من المعدات العسكرية الحديثة في العمود الميكانيكي. 77 طائرة وهليكوبتر شاركت في سرب الطيران.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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رصد عسكري, روسيا

المشاركون بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا موجودون أثناء بروفة العرض العسكري

09:16 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 07.05.2022)
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلة "سو-30إس إم" متعددة الأغراض لفريق العرض الجوي "الفرسان الروس" التابعة لقوات السلاح الروس الروسي أثناء الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في كوبينكا
المقاتلة سو-30إس إم متعددة الأغراض لفريق العرض الجوي الفرسان الروس التابعة لقوات السلاح الروس الروسي أثناء الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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قاد الطاقم الاحتفالي للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عربات عسكرية على طول الساحة الحمراء في موسكو خلال بروفة العرض العسكري تكريما للذكرى الـ 77 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شارك 11 ألف جندي في البروفة، وتم إشراك 131 وحدة من المعدات العسكرية الحديثة في العمود الميكانيكي. 77 طائرة وهليكوبتر شاركت في سرب الطيران.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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