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https://arabic.sputniknews.com/20220507/المغرب-أحبطنا-قرابة-15-ألف-محاولة-هجرة-غير-شرعية-خلال-الأشهر-الثلاثة-الأولى-من-2022-1061941369.html
المغرب: أحبطنا قرابة 15 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022
المغرب: أحبطنا قرابة 15 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022
أكدت السلطات المغربية أنها قامت بإحباط 14746 محاولة هجرة غير شرعية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2022. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T08:54+0000
2022-05-07T08:54+0000
أخبار المغرب اليوم
إسبانيا
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ووفقا لموقع هسبريس، فإن المغرب قد أكد أرقاما رسمية عن طبيعة جهوده في منع الهجرة غير الشرعية على حدوده مع إسبانيا.وقد جاءت تلك الأرقام في سياق ملف قدمه المغرب خلال اجتماع المجموعة المغربية الإسبانية المعنية بالهجرة، والذي تم عقده أمس الجمعة في العاصمة المغربية الرباط.وأكد الوفد المغربي أن العام الماضي 2021 شهد "إحباط 63121 محاولة للهجرة غير الشرعية، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تم منع 14746 محاولة".وعن الجهد الإغاثي قدم الوفد المغربي ما يفيد بـ "إغاثة 14236 مهاجرا في عرض البحر سنة 2021، و97 آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".وأوضح الوفد أن السلطات المغربية أحبطت "49 عملية اقتحام لسبتة ومليلية، منها 47 على مستوى مليلية؛ خلال العام الماضي، إضافة إلى إحباط 12 عملية اقتحام أخرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".
https://arabic.sputniknews.com/20190213/المغرب-وإسبانيا-1039017285.html
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أخبار المغرب اليوم, إسبانيا

المغرب: أحبطنا قرابة 15 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022

08:54 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Bernat Armangueمحاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
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أكدت السلطات المغربية أنها قامت بإحباط 14746 محاولة هجرة غير شرعية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2022.
ووفقا لموقع هسبريس، فإن المغرب قد أكد أرقاما رسمية عن طبيعة جهوده في منع الهجرة غير الشرعية على حدوده مع إسبانيا.
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2019
لمحاربة الجريمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية...المغرب وإسبانيا يوقعان 11 اتفاقية تعاون
13 فبراير 2019, 21:48 GMT
وقد جاءت تلك الأرقام في سياق ملف قدمه المغرب خلال اجتماع المجموعة المغربية الإسبانية المعنية بالهجرة، والذي تم عقده أمس الجمعة في العاصمة المغربية الرباط.
وأكد الوفد المغربي أن العام الماضي 2021 شهد "إحباط 63121 محاولة للهجرة غير الشرعية، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تم منع 14746 محاولة".

وتضمن الجهد المغربي في هذا السياق بحسب الوفد "تفكيك 256 شبكة إجرامية للاتجار وتهريب المهاجرين، خلال العام الماضي، و52 شبكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022".

وعن الجهد الإغاثي قدم الوفد المغربي ما يفيد بـ "إغاثة 14236 مهاجرا في عرض البحر سنة 2021، و97 آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".

ولفت إلى أن المغرب نظم عودة "3500 من الأجانب المتواجدين في وضعية غير قانونية بالمغرب إلى بلدانهم خلال العام الماضي، من بينهم 2300 شخص بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة؛ مع تنظيم 1080 عودة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، من بينها 600 بشراكة مع المنظمة الدولية للهجر".

وأوضح الوفد أن السلطات المغربية أحبطت "49 عملية اقتحام لسبتة ومليلية، منها 47 على مستوى مليلية؛ خلال العام الماضي، إضافة إلى إحباط 12 عملية اقتحام أخرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".
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