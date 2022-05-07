https://arabic.sputniknews.com/20220507/الهلال-الأحمر-الإيراني-مستعدون-لإيفاد-كوادر-إلى-مونديال-قطر-2022-1061960311.html

الهلال الأحمر الإيراني: مستعدون لإيفاد كوادر إلى مونديال قطر 2022

الهلال الأحمر الإيراني: مستعدون لإيفاد كوادر إلى مونديال قطر 2022

أعلن بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، اليوم السبت، استعداد بلاده لإيفاد كوادر إلى مونديال قطر 2022. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T17:07+0000

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وأكد كوليوند أن الهلال الأحمر الإيراني وفي ضوء تجاربه الخاصة بإدارة التجمعات الإنسانية الكبيرة، على استعداد لإيفاد كوادر إلى بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، والتي ستقام في قطر.وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات المسؤول الإيراني جاءت خلال اللقاء الذي عقد بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الهلال الأحمر الإيراني.وشدد كوليوند على أن الهلال الأحمر الإيراني لديه الإمكانيات والطاقات اللازمة بهدف القيام بدور فاعل ومفيد في هذا الشأن، مشيرا إلى دور الجمعية في ذروة تفشي وباء كورونا، من خلال شراء اللقاحات المضادة من الخارج، فضلا عن تنفيذ عملية التطعيم العام والواسع ضد الجائحة على صعيد البلاد.وأشار رئيس الهلال الأحمر الإيراني إلى أن بلاده بلغت، اليوم، ضمن الدول المصدرة لأنواع اللقاحات المحلية، التي تتسم بالجودة العالية لمكافحة فيروس كورونا، وبأن الهلال الإيراني كان، دوما، في طليعة المنظمات الدولية التي نجحت عبر خدماتها في دعم المهاجرين واللاجئين الأجانب.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر: "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/وزارة-الرياضة-الإيرانية-تدشن-قسما-خاصا-بمونديال-قطر-2022-1061424010.html

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