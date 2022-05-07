https://arabic.sputniknews.com/20220507/بابا-الفاتيكان-نباح-الناتو-على-أبواب-روسيا-ربما-تسبب-في-تحركات-موسكو-ضد-كييف-1061937442.html
بابا الفاتيكان: نباح الناتو على أبواب روسيا ربما تسبب في تحركات موسكو ضد كييف
بابا الفاتيكان: نباح الناتو على أبواب روسيا ربما تسبب في تحركات موسكو ضد كييف
قال البابا فرانسيس الثاني، إن "نباح" الناتو على باب روسيا ربما أدى إلى عملية عسكرية روسية في أوكرانيا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T04:03+0000
2022-05-07T04:03+0000
2022-05-07T04:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102595/90/1025959089_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cbf88edcd77390e0643e3ded23016090.jpg
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه رغم أن البابا ربما لم يذهب إلى حد القول إن وجود الناتو في البلدان المجاورة "استفز" موسكو، إلا أنه اعتبر "ربما سهل" الاجتياح.يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-عبري-بابا-الفاتيكان-يلغي-فعليا-زيارته-لإسرائيل-1061931334.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102595/90/1025959089_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ee6adc51dc435032558867f574f1fbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان: نباح الناتو على أبواب روسيا ربما تسبب في تحركات موسكو ضد كييف
تابعنا عبر
قال البابا فرانسيس الثاني، إن "نباح" الناتو على باب روسيا ربما أدى إلى عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه رغم أن البابا ربما لم يذهب إلى حد القول إن وجود الناتو في البلدان المجاورة "استفز" موسكو، إلا أنه اعتبر "ربما سهل" الاجتياح.
وقال بابا الفاتيكان إنه طلب لقاء الروسي فلاديمير بوتين. مشيرا إلى أنه لن يذهب إلى أوكرانيا في الوقت الحالي ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين.
يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.