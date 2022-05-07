عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/بابا-الفاتيكان-نباح-الناتو-على-أبواب-روسيا-ربما-تسبب-في-تحركات-موسكو-ضد-كييف-1061937442.html
بابا الفاتيكان: نباح الناتو على أبواب روسيا ربما تسبب في تحركات موسكو ضد كييف
بابا الفاتيكان: نباح الناتو على أبواب روسيا ربما تسبب في تحركات موسكو ضد كييف
قال البابا فرانسيس الثاني، إن "نباح" الناتو على باب روسيا ربما أدى إلى عملية عسكرية روسية في أوكرانيا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T04:03+0000
2022-05-07T04:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102595/90/1025959089_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cbf88edcd77390e0643e3ded23016090.jpg
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه رغم أن البابا ربما لم يذهب إلى حد القول إن وجود الناتو في البلدان المجاورة "استفز" موسكو، إلا أنه اعتبر "ربما سهل" الاجتياح.يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-عبري-بابا-الفاتيكان-يلغي-فعليا-زيارته-لإسرائيل-1061931334.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102595/90/1025959089_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ee6adc51dc435032558867f574f1fbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان: نباح الناتو على أبواب روسيا ربما تسبب في تحركات موسكو ضد كييف

04:03 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichiniبابا الفاتيكان فرنسيس
بابا الفاتيكان فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
تابعنا عبرTelegram
قال البابا فرانسيس الثاني، إن "نباح" الناتو على باب روسيا ربما أدى إلى عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه رغم أن البابا ربما لم يذهب إلى حد القول إن وجود الناتو في البلدان المجاورة "استفز" موسكو، إلا أنه اعتبر "ربما سهل" الاجتياح.
وقال بابا الفاتيكان إنه طلب لقاء الروسي فلاديمير بوتين. مشيرا إلى أنه لن يذهب إلى أوكرانيا في الوقت الحالي ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين.
يذكر أن روسيا بدأت في 24 شباط/فبراير بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مع الأطباء إثر إجراء عملية جراحية ناجحة داخل مستشفى جيميلي في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
إعلام عبري: بابا الفاتيكان يلغي فعليا زيارته لإسرائيل
أمس, 18:05 GMT
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала