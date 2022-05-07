https://arabic.sputniknews.com/20220507/بد-توقف-عامين-الخطوط-الجوية-السعودية-تستأنف-رحلاتها-إلى-إسطنبول-1061955144.html
بد توقف عامين... الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول
بد توقف عامين... الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول
استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول التركية، بعد توقف عامين بسبب وباء كورونا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:55+0000
2022-05-07T14:55+0000
2022-05-07T14:55+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن طائرة تابعة للشركة هبطت في مطار إسطنبول، بعد ظهر السبت، قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 130 مسافرا.وأشارت الوكالة إلى أن موظفي المطار استقبلوا طاقم الطائرة السعودية بالورود. كما أطلقت الشركة رحلاتها من مطار إسطنبول إلى الرياض والمدينة وجدة.يأتي هذا التطور بعد زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية، أواخر الشهر الماضي، وهي أول زيارة يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحسن العلاقات بين بلاده والسعودية، ووصولها إلى مستوى متميز جدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/حماس-ترد-على-تقرير-يتحدث-عن-موقف-بعض-أعضائها-بشأن-تطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وإسرائيل-1061954678.html
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أخبار تركيا اليوم, السعودية
بد توقف عامين... الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول
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استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول التركية، بعد توقف عامين بسبب وباء كورونا.
وذكرت وكالة "الأناضول"
أن طائرة تابعة للشركة هبطت في مطار إسطنبول، بعد ظهر السبت، قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 130 مسافرا.
وأشارت الوكالة إلى أن موظفي المطار استقبلوا طاقم الطائرة السعودية بالورود. كما أطلقت الشركة رحلاتها من مطار إسطنبول إلى الرياض والمدينة وجدة.
يأتي هذا التطور بعد زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية، أواخر الشهر الماضي، وهي أول زيارة يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.
توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحسن العلاقات بين بلاده والسعودية، ووصولها إلى مستوى متميز جدا.