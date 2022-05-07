عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/بد-توقف-عامين-الخطوط-الجوية-السعودية-تستأنف-رحلاتها-إلى-إسطنبول-1061955144.html
بد توقف عامين... الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول
بد توقف عامين... الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول
استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول التركية، بعد توقف عامين بسبب وباء كورونا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:55+0000
2022-05-07T14:55+0000
أخبار تركيا اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1046833057_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_44fba291f6720d76958669bd6a96a53e.jpg
وذكرت وكالة "الأناضول" أن طائرة تابعة للشركة هبطت في مطار إسطنبول، بعد ظهر السبت، قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 130 مسافرا.وأشارت الوكالة إلى أن موظفي المطار استقبلوا طاقم الطائرة السعودية بالورود. كما أطلقت الشركة رحلاتها من مطار إسطنبول إلى الرياض والمدينة وجدة.يأتي هذا التطور بعد زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية، أواخر الشهر الماضي، وهي أول زيارة يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحسن العلاقات بين بلاده والسعودية، ووصولها إلى مستوى متميز جدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/حماس-ترد-على-تقرير-يتحدث-عن-موقف-بعض-أعضائها-بشأن-تطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وإسرائيل-1061954678.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1046833057_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_9566775d1196138e14fd9952aaa621ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, السعودية

بد توقف عامين... الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول

14:55 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول التركية، بعد توقف عامين بسبب وباء كورونا.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن طائرة تابعة للشركة هبطت في مطار إسطنبول، بعد ظهر السبت، قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 130 مسافرا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
حماس ترد على تقرير يتحدث عن موقف بعض أعضائها بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل
14:39 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن موظفي المطار استقبلوا طاقم الطائرة السعودية بالورود. كما أطلقت الشركة رحلاتها من مطار إسطنبول إلى الرياض والمدينة وجدة.
يأتي هذا التطور بعد زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية، أواخر الشهر الماضي، وهي أول زيارة يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.
توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحسن العلاقات بين بلاده والسعودية، ووصولها إلى مستوى متميز جدا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала