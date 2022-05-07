https://arabic.sputniknews.com/20220507/بعد-7-سنوات-أنصار-الله-تكشف-السبب-الحقيقي-للحرب-في-اليمن-1061965407.html

بعد 7 سنوات... "أنصار الله" تكشف السبب "الحقيقي" للحرب في اليمن

بعد 7 سنوات... "أنصار الله" تكشف السبب "الحقيقي" للحرب في اليمن

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، عن السبب الحقيقي للحرب في اليمن، بعد مرور 7 سنوات كاملة على بدء الحرب. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T18:34+0000

2022-05-07T18:34+0000

2022-05-07T18:34+0000

السعودية

قوات التحالف العربي

الحرب على اليمن

العالم العربي

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وفي حوار لوكالة مهر، مساء اليوم السبت، أكد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، أن الحرب على اليمن لها أسباب وهمية وغير حقيقية، وهدفها التستر بالقضية اليمنية في الظاهر.وعزا عبد السلام الهدف من تلك الحرب هو أن "يبقى اليمن ضعيفا، وأن يبقى تابعا، في إطار الرهانات والصفقات إن كان على المستوى العربي أو مع الصهاينة أو الأمريكيين أو أي طرف آخر".وقال المتحدث باسم "أنصار الله": "إن العدوان على اليمن له الكثير من المصالح المشتركة مع الأمريكيين والإسرائيليين، وهو لا يريد أن يكون هناك دولة عربية مقتدرة كاليمن التي لها موقعها الاستراتيجي وموقفها الداعم والواضح للقضية الفلسطينية".وشدد على أن اليمن عبر تاريخه لم يعتد على أحد، ولم يصدر عبر التاريخ أي اعتداء لا على السعودية كدولة مجاورة، ولا على سلطنة عمان كدولة مجاورة، موضحا أن "مشكلة العدوان على اليمن أنهم يريدون منا أن نكون نماذج كتلك التي تساق إلى الرياض وإلى أبو ظبي وتقدم الولاء والطاعة، وتنفذ مصالح الآخرين على حساب مصالح الشعب اليمني، وأن يقرر الخارج تغيير هذا الرئيس وإزاحة هذا المسؤول".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/أنصار-الله-تحذر-من-انهيار-هدنة-الأمم-المتحدة-في-اليمن-1061846124.html

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السعودية, قوات التحالف العربي, الحرب على اليمن, العالم العربي