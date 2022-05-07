https://arabic.sputniknews.com/20220507/تركيا-تراجع-الليرة-مجددا-وتضاعف-أسعار-السلع-الأساسية-4-مرات-1061945690.html
تركيا... تراجع الليرة مجددا وتضاعف أسعار السلع الأساسية 4 مرات
تركيا... تراجع الليرة مجددا وتضاعف أسعار السلع الأساسية 4 مرات
تراجعت الليرة التركية مجددا أمام الدولار الأمريكي، مما سيؤدي إلى مزيد من التضخم الذي بلغت نسبته بالفعل نحو 70% في شهر أبريل/نيسان الماضي. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:36+0000
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أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
الليرة التركية
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وقال المحلل الاقتصادي التركي، جونيت أكمان، لموقع "العربية نت": "أسعار السلع الأساسية تضاعفت بمقدار 4 مرات في تركيا".وأضاف أن "تراجع الليرة إذا ما استمر على هذا النحو في الفترة المقبلة، سيشكل عبئاً أكبر على الخزانة التركية لاحقا".وأوضح أن "انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية يؤثر سلباً بشكلٍ أساسي على بعض فئات المجتمع لاسيما الفقراء".وأشار إلى أن "هذا الغلاء مشكلة عالمية ولأسباب خارجية، لكن هذا الارتفاع في تركيا سببه الأساسي هو تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي".وحسب "رويترز"، بلغ سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، 14.95 يوم أمس الجمعة، وذلك لأول مرة منذ نحو شهرين قبل أن تسجل ارتفاعا ضئيلا ليبلغ سعر صرفها اليوم 14.94.وخسرت العملة التركية 12% تقريباً من قيمتها في هذا العام، بالإضافة إلى 44% خسرتها خلال العام الماضي. ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.وأظهرت بيانات يوم الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97% في نهاية أبريل، وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعاً بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية أواخر العام الماضي، حسب ما أفادت "رويترز".
https://arabic.sputniknews.com/20220211/اجتماعات-رائعة-تركيا-تستعين-بـذهب-المواطنين-لإتمام-علاج-الاقتصاد-1058388505.html
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, الليرة التركية
تركيا... تراجع الليرة مجددا وتضاعف أسعار السلع الأساسية 4 مرات
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تراجعت الليرة التركية مجددا أمام الدولار الأمريكي، مما سيؤدي إلى مزيد من التضخم الذي بلغت نسبته بالفعل نحو 70% في شهر أبريل/نيسان الماضي.
وقال المحلل الاقتصادي التركي، جونيت أكمان، لموقع "العربية نت"
: "أسعار السلع الأساسية تضاعفت بمقدار 4 مرات في تركيا".
وأضاف أن "تراجع الليرة إذا ما استمر على هذا النحو في الفترة المقبلة، سيشكل عبئاً أكبر على الخزانة التركية لاحقا".
وأوضح أن "انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية يؤثر سلباً بشكلٍ أساسي على بعض فئات المجتمع لاسيما الفقراء".
وأشار إلى أن "هذا الغلاء مشكلة عالمية ولأسباب خارجية، لكن هذا الارتفاع في تركيا سببه الأساسي هو تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي".
وحسب "رويترز"، بلغ سعر صرف الليرة التركية
أمام الدولار الأمريكي، 14.95 يوم أمس الجمعة، وذلك لأول مرة منذ نحو شهرين قبل أن تسجل ارتفاعا ضئيلا ليبلغ سعر صرفها اليوم 14.94.
وخسرت العملة التركية 12% تقريباً من قيمتها في هذا العام، بالإضافة إلى 44% خسرتها خلال العام الماضي. ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات يوم الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي في تركيا
قفز إلى 69.97% في نهاية أبريل، وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعاً بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية أواخر العام الماضي، حسب ما أفادت "رويترز".