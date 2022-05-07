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https://arabic.sputniknews.com/20220507/تشيلي-تقدم-شكوى-ضد-الإكوادور-تهدد-باستبعادها-من-كأس-العالم-2022-1061949643.html
تشيلي تقدم شكوى ضد الإكوادور تهدد باستبعادها من كأس العالم 2022
تشيلي تقدم شكوى ضد الإكوادور تهدد باستبعادها من كأس العالم 2022
قدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" ضد الإكوادور، قائلا إنها "استخدمت جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين لأحد لاعبيها". 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:21+0000
2022-05-07T12:21+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وأفاد الاتحاد التشيلي، الذي فشل منتخبه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بأن "الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الإكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".وقال البيان: "لا يمكن لعالم كرة القدم أن يغض الطرف عن الكثير من الأدلة ولا يمكن قبول ممارسة المخالفات الجسيمة والمتعمدة في تسجيل اللاعبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسابقة عالمية. يجب أن يكون اللعب النظيف داخل وخارج الملعب".وأقر الفيفا بأنه "تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. وذكرت تقارير من الإكوادور في 2021، أنه تم قبول كاستيو مواطنا إكوادوريا، ما يمكنه من اللعب للمنتخب الوطني.
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بطولة كأس العالم 2022

تشيلي تقدم شكوى ضد الإكوادور تهدد باستبعادها من كأس العالم 2022

12:21 GMT 07.05.2022
© flickr.com / Martin Dewarعلم الإكوادور
علم الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© flickr.com / Martin Dewar
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قدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" ضد الإكوادور، قائلا إنها "استخدمت جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين لأحد لاعبيها".
وأفاد الاتحاد التشيلي، الذي فشل منتخبه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بأن "الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الإكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".
وقال البيان: "لا يمكن لعالم كرة القدم أن يغض الطرف عن الكثير من الأدلة ولا يمكن قبول ممارسة المخالفات الجسيمة والمتعمدة في تسجيل اللاعبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسابقة عالمية. يجب أن يكون اللعب النظيف داخل وخارج الملعب".
وأقر الفيفا بأنه "تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. وذكرت تقارير من الإكوادور في 2021، أنه تم قبول كاستيو مواطنا إكوادوريا، ما يمكنه من اللعب للمنتخب الوطني.
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