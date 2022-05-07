https://arabic.sputniknews.com/20220507/تقارير-تكشف-موعد-وتفاصيل-احتفال-ابنة-ترامب-بزفافها-على-رجل-أعمال-لبناني-1061956360.html
تقارير تكشف موعد وتفاصيل احتفال ابنة ترامب بزفافها على رجل أعمال لبناني
تقارير تكشف موعد وتفاصيل احتفال ابنة ترامب بزفافها على رجل أعمال لبناني
كشفت تقارير عن بعض تفاصيل زفاف ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على رجل أعمال لبناني، خلال العام الحالي. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T15:21+0000
2022-05-07T15:21+0000
2022-05-07T15:21+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ومن المقرر أن يقام حفل زفاف تيفاني ترامب، الابنة الصغرى لترامب، على رجل الأعمال اللبناني، مايكل بولس، في منتجع "مارالاغو" الفخم في بالم بيتش، في ولاية فلوريدا، حيث يقيم ترامب، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لموقع "بيج 6" البريطاني.وأفادت الصحيفة أن أكثر من 500 ضيف سيحضرون حفل الزفاف، التي يشرف عليها ترامب وزوجته السابقة، مارلا مابلز، إذ أن تيفاني هي الطفلة الوحيدة للزوجين السابقين.وأعلنت تيفاني ترامب (28 عاما) ومايكل بولس خطوبتهما في يناير/ كانون الثاني 2021، قبل يوم من مغادرة ترامب البيت الأبيض.وتقدّم بولس لخطبة ترامب في حديقة الزهور في البيت الأبيض، وقدّم لها خاتم ألماس بقطع الزمرد عيار 13 قيراطا، تم شراؤه من إمارة دبي الخليجية، ويُعتقد أن قيمته 1.2 مليون دولار.ووالد مايكل بولس هو رجل الأعمال، مسعد بولس، الذي يدير مشاريع بولس و"SCOA نيجيريا"، وهي مجموعة بمليارات الدولارات تتاجر في البناء والمعدات وتجارة التجزئة والمركبات، بينما والدته هي ابنة رجل الأعمال اللبناني، زهير فضول، وفقا لشبكة "فوكس" الأمريكية.ونشأ مايكل بولس في لاغوس في نيجيريا، حيث التحق بمدرسة النخبة الدولية، لكنه انتقل لاحقا إلى بريطانيا، لدراسة التمويل الإداري والمخاطر في سيتي، في جامعة لندن.وفي صيف عام 2018، التقت تيفاني ترامب بمايكل بولس في جزيرة ميكونوس في اليونان، في حفل استضافته الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/رئيس-لجنة-تحقيق-6-يناير-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-شهادة-إيفانكا-ترامب-عن-والدها-خلف-الأبواب-المغلقة-1061943863.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقارير تكشف موعد وتفاصيل احتفال ابنة ترامب بزفافها على رجل أعمال لبناني
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كشفت تقارير عن بعض تفاصيل زفاف ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على رجل أعمال لبناني، خلال العام الحالي.
ومن المقرر أن يقام حفل زفاف تيفاني ترامب، الابنة الصغرى لترامب، على رجل الأعمال اللبناني، مايكل بولس، في منتجع "مارالاغو" الفخم في بالم بيتش، في ولاية فلوريدا، حيث يقيم ترامب، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لموقع "بيج 6"
البريطاني.
وأفادت الصحيفة أن أكثر من 500 ضيف سيحضرون حفل الزفاف، التي يشرف عليها ترامب وزوجته السابقة، مارلا مابلز، إذ أن تيفاني هي الطفلة الوحيدة للزوجين السابقين.
وأعلنت تيفاني ترامب (28 عاما) ومايكل بولس خطوبتهما في يناير/ كانون الثاني 2021، قبل يوم من مغادرة ترامب البيت الأبيض.
وتقدّم بولس لخطبة ترامب في حديقة الزهور في البيت الأبيض، وقدّم لها خاتم ألماس بقطع الزمرد عيار 13 قيراطا، تم شراؤه من إمارة دبي الخليجية، ويُعتقد أن قيمته 1.2 مليون دولار.
ووالد مايكل بولس هو رجل الأعمال، مسعد بولس، الذي يدير مشاريع بولس و"SCOA نيجيريا"، وهي مجموعة بمليارات الدولارات تتاجر في البناء والمعدات وتجارة التجزئة والمركبات، بينما والدته هي ابنة رجل الأعمال اللبناني، زهير فضول، وفقا لشبكة "فوكس"
الأمريكية.
ونشأ مايكل بولس في لاغوس في نيجيريا، حيث التحق بمدرسة النخبة الدولية، لكنه انتقل لاحقا إلى بريطانيا، لدراسة التمويل الإداري والمخاطر في سيتي، في جامعة لندن.
وفي صيف عام 2018، التقت تيفاني ترامب بمايكل بولس في جزيرة ميكونوس في اليونان، في حفل استضافته الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان.