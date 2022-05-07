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https://arabic.sputniknews.com/20220507/تقرير-يتحدث-عن-كيفية-قيام-روسيا-بتقويض-قوات-الناتو-في-أوروبا-1061953889.html
تقرير يتحدث عن كيفية قيام روسيا "بتقويض" قوات الناتو في أوروبا
تقرير يتحدث عن كيفية قيام روسيا "بتقويض" قوات الناتو في أوروبا
وصف تقرير إعلامي منطقة تزيد من العمق الاستراتيجي لروسيا لتقوض حركة قوات الناتو شمالي أوروبا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:13+0000
2022-05-07T14:13+0000
روسيا
الناتو
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وبحسب تقرير نشر على موقع The Conversation، لمؤلفه ستيفان وولف، فإن منطقة كالينينغراد الروسية تقوض حركة قوات الناتو شمالي أوروبا.وأضاف التقرير بأن هذه المنطقة كقاعدة عسكرية تزيد من العمق الاستراتيجي لروسيا، لتخلق "منطقة أمنية"، والتي تسمى في الغرب المنطقة المنعزلة (A2 / AD).وبحسب التقرير، فإن كالينينغراد تقوض حرية المناورة التي يتمتع بها حلف شمال الأطلسي في دول البلطيق وفي بولندا.ووفقا لقنسطنطين سيفكوف، دكتور في العلوم العسكرية، فإن الصراع في دول البلطيق والخسارة النظرية لجزء من أراضيها من قبل روسيا ستؤدي إلى حرب نووية، لذا فإن المناقشات حول ميزان القوى ليست ذات أهمية خاصة.
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روسيا, الناتو

تقرير يتحدث عن كيفية قيام روسيا "بتقويض" قوات الناتو في أوروبا

14:13 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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وصف تقرير إعلامي منطقة تزيد من العمق الاستراتيجي لروسيا لتقوض حركة قوات الناتو شمالي أوروبا.
وبحسب تقرير نشر على موقع The Conversation، لمؤلفه ستيفان وولف، فإن منطقة كالينينغراد الروسية تقوض حركة قوات الناتو شمالي أوروبا.
وأضاف التقرير بأن هذه المنطقة كقاعدة عسكرية تزيد من العمق الاستراتيجي لروسيا، لتخلق "منطقة أمنية"، والتي تسمى في الغرب المنطقة المنعزلة (A2 / AD).
وبحسب التقرير، فإن كالينينغراد تقوض حرية المناورة التي يتمتع بها حلف شمال الأطلسي في دول البلطيق وفي بولندا.

ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية منطقة كالينينغراد بأنها "كابوس الناتو"، وقد أعلن مسؤولون أمريكيون مرارا عن خطط "للاستيلاء عليها" في حالة نشوب صراع مع روسيا. كما أكد الخبراء العسكريون مرارا وتكرارا، فإن أي تصريحات حول إمكانية غزو هذه المنطقة هي أوهام المحللين الغربيين.

ووفقا لقنسطنطين سيفكوف، دكتور في العلوم العسكرية، فإن الصراع في دول البلطيق والخسارة النظرية لجزء من أراضيها من قبل روسيا ستؤدي إلى حرب نووية، لذا فإن المناقشات حول ميزان القوى ليست ذات أهمية خاصة.
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